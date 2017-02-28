مراقب الدولة الإسرائيلي: إسرائيل لم تكن مستعدة “للتهديد الاستراتيجي” للانفاق في حرب غزة 2014

القدس المحتلة- أ ف ب- اتهم مراقب الدولة في إسرائيل الثلاثاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقادة عسكريين كبارا بعدم الاستعداد بشكل كاف للانفاق التي استخدمتها حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة في حرب عام 2014.

وقال مراقب الدولة يوسف شابيرا في التقرير “كانت المؤسسة السياسية والعسكرية والهيئات الاستخباراتية على علم بتهديد الانفاق وحتى عرفته بأنه استراتيجي. ولكن الافعال التي اتخذت لم تكن على مستوى التهديد”.

واتهم التقرير نتنياهو ووزير دفاعه في حينه موشيه يعلون بعدم مشاركة المعلومات بشكل كامل حول الانفاق مع اعضاء الحكومة الأمنية المصغرة، بل تحدثا بدلا من ذلك باستخدام مصطلحات “عامة ومتفرقة”.

الحكومة الامنية أو المجلس الامني المصغر هي مجلس وزراء يديره رئيس الحكومة وهو مكلف المسائل الحساسة ويشمل الوزارات الاستراتيجية في الحكومة.

واعتبر التقرير أن الرجلين فشلا في تزويد الوزراء بـ”معلومات ضرورية واساسية”، تساعد في اتخاذ “قرارات على بينة من الوقائع″ حول الوضع في قطاع غزة كله، قبل الحرب.

وبدأ شابيرا باعداد التقرير في ايلول/ سبتمبر 2014، فورا بعد انتهاء حرب غزة التي استمرت قرابة شهرين بين حماس والدولة العبرية.

ونفى نتنياهو بشكل متكرر هذه الاتهامات، مؤكدا انه اطلع الوزراء على الوضع بشكل منتظم.

وأسفرت حرب 2014 عن سقوط 2251 شهيدا من الفلسطينيين بينهم 551 طفلا بحسب الامم المتحدة. وفي الجانب الاسرائيلي قتل 74 شخصا بينهم 68 جنديا.