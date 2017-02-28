وفاة شقيق نجوى كرم

بيروت ـ توفي نقولا، شقيق النجمة اللبنانبة نجوى كرم، إثر تعرّضه لأزمة قلبية حادة، ووافته المنيّة في ساعات الصباح الأولى الثلاثاء.

كان نقولا قد رافق شقيقته شمس الأغنية اللبنانية، في بداياتها الفنيّة والتي حقّقت من خلالها نجاحات كبيرة جعلت شهرتها تتخطّى حدود لبنان إلى العالم العربيّ بعدد من الأغاني التي لاقت إنتشاراً كبيراً.

وعلى جانب آخر، أطلقت نجوى كرم، مؤخرا، فيديو كليب لأغنيتها الجديدة يحمل اسم “حبيبي مين” مع المُخرج فادي حداد، والأغنية من كلمات وائل أشقر، وألحان وتوزيع ملحم أبو شديد، وهي من أولى أغنيات ألبوم نجوى كرم الجديد المتوقع صدوره خلال الفترة القليلة القادمة.