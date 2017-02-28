محمد حماقي ينتظر طفله الأول

القاهرة ـ ينتظر الفنان المصري محمد حماقي طفلة الأول من زوجته نهلة الحاجري بعد عودتهما لبعض في تموز/يوليو من العام الماضي.

المذيعة فريدة الخادم قالت أثناء تقديمها برنامج «كلاكيت» على إذاعة “نجوم إف إم” إن حماقي ينتظر حدث سعيد هو وزوجته، وأنه بعد شهور قليلة سيستقبل مولوده الأول.

محمد حماقي تزوج من نهلة الحاجري في عام 2013 بعد قصة حب كبيرة بينهما، ولكنه فاجأ محبيه بإعلان انفصاله عنها بعد ذلك، وبعد عامين من الانفصال عامد حماقي لنهلة مرة أخرى.

وعن عودتهما قال محمد حماقي إنه لم يجد السعادة في بعده عنها وهي أيضا ظلت باقية على حبها له، ومن ثم جاءت عودتهما طبيعية.