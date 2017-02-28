لقاء سويدان تفتح النار على حسين فهمي بعد إهانته لها

القاهرة ـ شنت الفنانة المصرية لقاء سويدان، هجومًا حادًا على طليقها الفنان حسين فهمي، وذلك للمرة الأولى بعد انفصاله عنه.

لقاء سويدان، قالت عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيسبوك”: “الراجل اللي يجيب سيرة ست كان متجوزها بشكل مش كويس ويخوض فيها ويشتمها يبقى غير سوي، أنا مش هرد الإهانة… حسبي الله ونعم الوكيل… أنت عندك بنات وكما تدين تدان”.

يذكر أن لقاء سويدان، قامت برفع قضية نفقة على حسين فهمي منذ فترة طويلة وطالب موكلها بمؤخر صداق وقيمته خمسة ملايين جنيه، هذا بالإضافة إلى المشاكل الاخرى التي يعانيها حسين فهمي مع زوجته رنا القصيبي والتي قامت برفع دعوى خلع عليه منذ فترة قصيرة وقام هو برفع دعوى يطالب فيها بوضع اسمها على قوائم الممنوعين من السفر.