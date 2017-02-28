موظف يطعن نفسه في اليابان للتهرُّب من العمل

طوكيو ـ قام موظف ياباني يبلغ من العمر 54 عاماً بطعن نفسه بسكين في محطة ناغويا للقطارات، ليحظى بفرصة التغيُّب عن العمل، مُدَّعِياً أنَّ رجلاً غريباً طعنه، فيما ألقت الشرطة اليابانية القبض عليه، وأقرَّ بأنه أقدم على طعن نفسه، ليتَمَكَّن من التهرب من العمل.

تعود احداث الواقعة، عندما طعن مسارو ميورا نفسه في الفخذ، واتصل بالشرطة وادَّعى أن رجلاً غريباً هاجمه بسكين وهو يقضي حاجته، ولدى وصول رجال الشرطة إلى المكان، وجدوه يُحاول أن يوقف نزيف الدماء من جرح في فخذه الأيسر، بحسب موقع أوديتي سنترال.

وتم استدعاء فريق طبي لعلاجه، بدأ المحققون بأخذ إفادته، حيث قال إنه كان يقضي حاجته في دورة المياه بمحطة المترو، عندما هاجمه شخص من الخلف ووجه له طعنة قبل أن يهرب، لكن المحققين انتبهوا إلى عِدَّة ثغرات في روايته للأحداث.

وتوصل المحققون الي أن الرجل كان يكذب، وسرعان ما انهار تحت وابل من الأسئلة الموجَّهة له، واعْتَرَفَ بأنه كان يُعاني مشاكلَ في العمل، ويرغب أن يتغيَّب عنه ولو ليوم واحد، ولم يجد طريقة للتغيُّب سوى طعن نفسه.