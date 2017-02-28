رئيس مجلس الدولة الليبي يبحث مع السفير البريطاني إعادة فتح السفارة في طرابلس

طرابلس ـ الأناضول ـ دعا رئيس مجلس الدولة الليبي عبد الرحمان السويحلي، اليوم الثلاثاء، بريطانيا والمجتمع الدولي لوضح حد للتدخل الأجنبي السلبي في البلاد، ودعم بناء الجيش والحرس الرئاسي، والإسراع في فتح السفارة البريطانية في العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الدولة، نشره على صفحته بموقع “فيسبوك”، بعد استقبال السويحلي، السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميليت، اليوم، بطرابلس.

وبحث السويحلي، مع السفير البريطاني، سبل دفع العملية السياسية للخروج من حالة الانسداد السياسي وضمان مشاركة والتزام جميع الأطراف بتطبيق الاتفاق السياسي والوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار.

ودعا السويحلي، “المملكة المتحدة والمجتمع الدولي إلى وقف التدخل الأجنبي السلبي في الشأن الليبي، ووضع حد لتدخلات بعض الدول الإقليمية التي تغذي الصراع في البلاد، وتعرقل جهود الحوار والسلام”.

وطالب رئيس المجلس الأعلى، بريطانيا بالإيفاء بتعهداتها في دعم ومساعدة السلطات الليبية، لبناء وتأهيل الجيش والحرس الرئاسي، للحد من انتشار السلاح، وإنهاء فوضى المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون والمناوئة لحكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا).

وناقش السويحلي، مع ميليت، الإسراع في إجراءات عودة السفارة البريطانية إلى طرابلس، واستئناف عملها بشكل كامل، والبدء في منح التأشيرات للمواطنين الليبيين.

وبحسب البيان، فإن السفير البريطاني، أكد استمرار خارجية بلاده في استكمال كافة الإجراءات اللوجستية والأمنية اللازمة لعودة السفارة.

ويأتي لقاء السويحلي، بالسفير البريطاني، بعد لقاءين سابقين جمع رئيس المجلس الأعلى للدولة بالسفيرين الإيطالي والأمريكي، كل على حدى، أمس الأول الأحد.

ويتواجد أغلب السفراء الأجانب بليبيا في تونس المجاورة، وذلك منذ تعقد الأوضاع الأمنية في البلاد في منتصف 2014، خلال معركة مطار طرابلس الدولي، بين تحالف كتائب فجر ليبيا، وكتائب الزنتان، المتحالفة مع عملية الكرامة، التي أطلقها اللواء المتقاعد خليفة حفتر في مايو/ أيار 2014.

وخلال يناير/ كانون الثاني الماضي، أعادت كل من إيطاليا وتركيا فتح سفارتيهما رسميا بطرابلس.

وتشكل المجلس الأعلى للدولة من أعضاء المؤتمر الوطني العام السابق (البرلمان)، بموجب الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية، ديسمبر/ كانون الأول 2015، كأحد الأجسام الثلاث (مجلس النواب، المجلس الرئاسي، المجلس الأعلى للدولة) ليقوم بمهام استشارية للجسمين الآخرين.

ومنذ أن أطاحت ثورة شعبية بنظام العقيد معمر القذافي، في 2011، تتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة متعددة، وتتصارع حاليا ثلاث حكومات على الحكم والشرعية، هي حكومتا الوفاق بقيادة فائز السراج، والإنقاذ برئاسة خليفة الغويل، في طرابلس، إضافة إلى الحكومة المؤقتة، برئاسة عبد الله الثني، غير المعترف بها دوليا، في مدينة البيضاء (شرق).