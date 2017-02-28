تحقيق حول بيع تاشيرات ايطالية في اربيل بعشرة الاف يورو الواحدة

روما ـ أ ف ب ـ اعلنت وزارة الخارجية الايطالية الثلاثاء انها ارسلت تقريرا إلى النيابة العامة في روما للتحقيق في بيع تأشيرات بمبلغ عشرة الاف يورو الواحدة منها في اربيل، كبرى مدن إقليم كردستان العراق.

واوضحت الوزارة في بيان ان بعثة تفتيش في إجراءات منح التأشيرات في القنصلية الايطالية في اربيل كشفت المخالفات التي سجلت في التقرير في حين تم استبدال رئيس قسم التأشيرات في القنصلية.

وذكرت صحيفة كورييري ديلا سيرا ان “152 شخصا على الاقل” حصلوا على تأشيرات إيطالية لدخول منطقة شنغن عن طريق دفع ما يصل إلى عشرة الاف يورو للتاشيرة في حين ان كلفتها رسميا تبلغ 90 يورو.

واضافت نقلا عن مصادر “محلية مطلعة” ان اكرادا واخرين اكثر من نصفهم من العراقيين العرب واللاجئين السوريين حصلوا على التاشيرات بعد ان رفضتهم “قنصليات اوروبية اخرى لأسباب أمنية”.