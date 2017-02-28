منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة يعلن منعه دخول مدينة تعز

صنعاء ـ د ب أ ـ أعلن ستيفن أوبراين، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية، اليوم الثلاثاء، عن منعه دخول مدينة تعز 275/ كيلومترا جنوب صنعاء./

وقال أوبراين، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “على الرغم من تعهد كل الأطراف فقد منعنا اليوم من دخول مدينة تعز في الخط الرئيسي بمحافظة إب”.

وأشار أوبراين إلى أن عدم الوصول إلى مدينة تعز يعني حدوث معاناة أكثر، دون أن يوجه اتهاماً اتهاما صريحا للحوثيين بمنعه من الدخول في المنطقة الخاضعة لسيطرتهم.

وفي وقت سابق اليوم، أدانت السلطة المحلية والقوات الموالية للحكومة “الشرعية” في تعز، منع دخول منسق الشؤون الانسانية للأمم المتحدة إلى المدينة.

وأتهم البيان الحوثيين والقوات الموالية لهم “بإطلاق النار بكثافة على وفد الأمم المتحدة وايقافهم في غراب، منفذ غرب المدينة، ومنعهم من الدخول للمحافظة حسب موعد الزيارة المقررة للاطلاع عن كثب على الوضع الانساني والمعيشي داخل المدينة”.