مقتل واصابة 12 من عناصر الحوثيين وقوات صالح في معارك مع رجال الجيش بتعز

صنعاء – (د ب أ) : أفادت مصادر في المقاومة الشعبية، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل خمسة من عناصر الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح وإصابة سبعة آخرين في معارك مع رجال الجيش والمقاومة بمحافظة تعز 275/ كيلومترا جنوب صنعاء./

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين في أطراف مدينة المخا، “تمكن من خلالها رجال الجيش والمقاومة من التقدم باتجاه منطقة الرويس في الجانب الشرقي للمخا، كما تم تحرير منطقة نابطة الواقعة غرب معسكر خالد بمفرق المخا من قبضة المليشيات”.

وبحسب المصادر، فقد أدت المعارك إلى مقتل أحد رجال الجيش واصابة اثنين آخرين.

وأضافت بأن “مليشيا” الحوثي وصالح قصفت الأحياء السكنية شرق وشمال وغرب مدينة تعز إلى جانب قصف قرى المفاليس جنوب تعز، ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين واصابة اثنين آخرين.

وتشهد محافظة تعز معارك عنيفة بين الطرفين منذ نحو عامين، خلفت عددا كبيرا من القتلى والجرحى والنازحين، فضلا عن تسببها في تفشي ظاهرة الفقر وانتشار سوء التغذية بعدد من المناطق.