شرطي فرنسي يطلق النار بطريق الخطأ أثناء خطاب لأولاند ويصيب شخصين

باريس -(د ب أ): أطلق شرطي فرنسي النار بطريق الخطأ من مسدسه أثناء خطاب للرئيس فرانسوا أولاند، فأصاب شخصين.

وأصابت الرصاصة الشخصين في ساقيهما، وفقا لما صرح به اليوم الثلاثاء بيير نجان المسؤول المحلي لمنطقة فيونون شمالي مدينة انجوليم غربي البلاد، حيث كان أولاند يدشن أحد الطرق السريعة.

وظهر على مقطع فيديو كيف أن الرئيس الفرنسي قطع حديثه لوهلة جراء صوت الفرقعة الذي أحدثه خروج الرصاصة، ثم قال بعد ذلك:” أتمنى ألا يكون قد حدث شيء سيء”، ثم صمت للحظة قبل أن يواصل حديثه.

وأوضح نجان أنه يجري التحقيق في الواقعة، وتحدث أولاند مع المصابين قبل مغادرته المكان.