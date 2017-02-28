الخزعلي: زيارة الجبير المفاجئة الى العراق جاءت خوفا من دور الحشد المستقبلي

لندن ـ “القدس العربي”: وصف امين عام عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، يوم الاثنين مشاركة قوات الحشد الشعبي في عمليات استعادة المدن العراقية خلال السنوات الاخيرة بالإنجاز العظيم، مشيرا في الوقت ذاته إلى ان زيارة وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، للعراق سببها “التخوف من دور الحشد المستقبلي”.

وقالت قناة “العالم” ان الخزعلي قال في تصريح لمراسل NRT عربية، الاثنين، ان مشاركة قوات الحشد الشعبي في استعادة المدن العراقية من سيطرة التنظيم خلال السنوات الثلاث الماضية تعتبر “من الانجازات العظيمة، وان التشكيك حول مشاركة الحشد في عمليات استعادة الموصل وتلعفر قد انتهى بعد مشاركته في استعادة الجانب الايسر من المدينة”.

واضاف ان قوات الحشد الشعبي كانت “على درجة كبيرة من المسؤولية والانضباط، وأنها بددت مخاوف من كان يحاول وقف مشاركته في العمليات العسكرية الجارية لاستعادة المدن العراقية”، مشيرا الى ان تنظيم داعش “يلفظ أنفاسه الاخيرة”.

وفي تعليقه على الزيارة التي قام بها وزير الخارجية السعودي عادل جبير الى العراق، مؤخرا، أعرب الخزعلي عن اعتقاده قائلا “لا اأرى وجود ارادة سعودية مستقلة او وجود مشروع عربي مستقل وان الزيارة تندرج ضمن مشروع الرئيس الامريكي وهو ليس مشروعا مستقلا”، مضيفا “انه من الممكن ان يكون السبب الاساسي من الزيارة هو التخوف من دور الحشد الشعبي المستقبلي”.