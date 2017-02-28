﻿قذائف الجيش العشوائية تصيب مدنيين في سيناء

القاهرة ـ «القدس العربي»: في وقت يدفع فيه أهالي سيناء ثمن وجود تنظيم «الدولة الإسلامية» في مناطقهم، تهجيراً وانعداماً للأمن، يأتي القصف الذي ينفذه الجيش المصري ضد التنظيم ليزيد معاناتهم بسبب استهدافه مواقع مدينة.

وقال عدد من أهالي سيناء لـ» القدس العربي» إن «قذيفة مدفعية سقطت داخل فناء مدرسة العاشر من رمضان للمرحلة الإعدادية – بنات، في حي السمران في مدينة العريش، عاصمة شمال سيناء المصرية، أمس، وتم إخلاء المدرسة من الطالبات».

وأضاف الأهالي أن «طائرات حربية حلّقت فوق منطقة حدود سيناء منذ صباح أمس، ولعدة ساعات، بالتزامن مع استمرار القصف المدفعي على مناطق العريش، وبالتحديد جنوب مدينة الشيخ زويد، والعريش، مما تسبب في حالة هلع بين السكان، وأطلق عدد من السكان وسما على مواقع التواصل الاجتماعي لرصد الأحداث بعنوان «سيناء تحت القصف.. قصفوا المدارس».

وسادت أنباء غير مؤكدة عن إصابة عدد من المدنيين جراء القصف المدفعي على بعض مناطق العريش، وبالتحديد إصابة سيدة بشظايا إثر سقوط قذيفة مدفعية بجوار المركز الحضري في حي السمران، ونقلت السيدة لمستشفى العريش العام.

وأكدت مصادر سيناوية سماع دوي انفجارات متتالية، عصر يوم أمس، على الأطراف الجنوبية للعريش، وتصاعد أعمدة دخان شاهدها الأهالي من مسافات بعيدة.

وأعلن الجيش المصري قبل أيام بسط سيطرة شبه كاملة على جبل الحلال في وسط سيناء، كأحد أخطر بؤر الإرهاب التي تلوذ بها العناصر الإرهابية.

ومنذ أيام بدأ نزوح عشرات الأسر القبطية من العريش لمحافظة الإسماعيلية، بعدما استهدف تنظيم «داعش» عددا منهم بالقتل والذبح والحرق.

وأرسل وزير شؤون مجلس النواب المصري، المستشار عمرو مروان، بيانا لأعضاء المجلس حول وضع الأسر المسيحية المنتقلة من مدينة العريش نتيجة الأعمال الإرهابية. وجاء في البيان أن آخر تقرير من غرفة العمليات المشكلة لمتابعة الملف، مساء أمس الأول، أوضح أن إجمالي عدد الأسر المنتقلة بلغ 154 أسرة، تم تسكينها جميعًا في 7 محافظات، بواقع 108 أُسر في الإسماعيلية، و11 في أسيوط، و7 بالقليوبية، و4 بالدقهلية، و17 بالقاهرة و6 ببورسعيد وأسرة واحدة في المنيا.

وأشار الوزير إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي كلفت مديرياتها في المحافظات، بالتأكد من أماكن إقامة الأسر القبطية وتدبير مساكن لمن لا إقامة له، وصرف مبالغ مالية من مؤسسة التكافل الاجتماعي في المحافظات، كما سيعلن وزير القوى العاملة قريبا بدء تسليم 80 فردا من الأقباط المنتقلين عملهم في المصانع وشركات القطاع الخاص في الإسماعيلية.

وكشف البيان عن زيارة وزير الصحة أحمد عماد لمحافظة الإسماعيلية، للاطمئنان ومتابعة تقديم خدمات الرعاية الصحية، وتوزيع كروت للرعاية الصحية على الأسر، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم العالي وفرت أماكن للطلاب الجامعيين المنتقلين من شمال سيناء، في جامعتي قناة السويس وبورسعيد، وفي المدن الجامعية، كما تم تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي وزارات التعليم والصحة والشباب والتضامن، ومحافظة الإسماعيلية، والكنيسة، من أجل توحيد الجهود وتخفيف العبء عن الأسر.

وانتقد عضو اللجنة الشعبية للدفاع عن العريش، أشرف الحفني، في تصريحات لـ«القدس العربي»، ما وصفه بـ»انسحاب الدولة من مهامها الأساسية والسيادية في منطقة سيناء».

وقال: أين بسط السيطرة والسيادة حين يهجر الأقباط لعدم القدرة على حمايتهم، فالأمر هنا لا يتعلق بالأقباط وحدهم ولكن بالمواطنة، فنحن نشعر أن هناك «تلكيك» للتهجير، وحين نتحدث عن ذلك صراحة نُقابل بأسطوانة مشروخة بأن جماعات الإرهاب تلجأ لمنطقة رخوة بعيدا عن سيطرة الجيش.

وتابع الحفني «نشعر دائما أن هناك ما يتم إخفاؤه، نتيجة التضارب في التصريحات والمواقف بين ما حدث من تهجير للأقباط والعائلات، وبين إعلان السيطرة والقضاء على الإرهاب من جانب الدولة».

وأعلن المتحدث العسكري المصري، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، تنفيذ قصف جوي لـ44 هدفا خاصا بالعناصر التكفيرية، وقتل 6 تكفيريين، وتدمير جسمي نفق رئيسيين في منطقة رفح، مؤكدا مواصلة عناصر إنفاذ القانون مهتمها للقضاء على البؤر الإرهابية في سيناء.