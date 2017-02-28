﻿«العفو الدولية» تنظم ندوة في يافا حول الاعتقالات الإدارية الاسرائيلية… وتحرك عاجل لإطلاق سراح «القيق»

الناصرة – «القدس العربي»: يبين التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية بشكل موثَّق أن هناك 36 دولة انتهكت القانون الدولي من بينها إسرائيل التي أقدمت بشكل غير مشروع على إعادة لاجئين إلى بلدان تتعرض فيها حقوقهم للخطر. ويوثِّق التقرير السنوي ايضا وقوع جرائم حرب فيما لا يقل عن 23 بلداً من بينها اسرائيل خلال عام 2016.

وأكد يونتان جير مدير عام منظمة العفو الدولية في إسرائيل تقرير المنظمة لانتهاكات حقوق الانسان أن 2016 شهد تحولات سياسية صادمة نتيجة تفشي خطاب الكراهية، لافتا الى أن الاتجاه العالمي تجسد في خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية، ولكن زعماء سياسيين في أنحاء شتى من العالم بنوا أيضاً مستقبلهم في السلطة على ترويج خطاب بث الخوف والانقسام وإلقاء اللوم على الآخرين.

جاء ذلك ضمن ندوة نظمتها منظمة العفو الدولية في مدينة يافا داخل أراضي 48 بعنوان الجهاز القضائي في اسرائيل كختم مطاطي للاعتقالات الإدارية. وتناول النقاش العلاقة الجدلية بين ادعاء «الحاجة الأمنية للجمهور» التي تستخدمها اسرائيل في اعتقالاتها الإدارية التعسفية وبين حرية التعبير وحق كل فرد في محاكمة عادلة. كما تمحور النقاش حول دور الجهاز القضائي في شرعنة ممارسة الاعتقالات الإدارية. وافتتح الجلسة الصحافي جاكي خوري الذي تحدث عن التحدي في تغطية قضية الاعتقالات الإدارية التي لا تأخذ حيّزا في الإعلام بشكل كافٍ، لا سيما العبرية منها. وأضاف: «اتمنى أن نوصِل رسالة من هذه الندوة، وان يتم تسليط ضوء أكبر على موضوع الاعتقالات الإدارية المجحفة التي تمارسها اسرائيل ضد الفلسطينيين.»

وفي مداخلته استعرض يوناتان ليفني الذي شغل سابقا منصب قاض عسكري مسار طلب الاعتقال في المحاكم العسكرية حيث يعتمد الطلب فقط على معلومات استخباراتية سرية تصل للقاضي. وأشار الى أن المحاكم العسكرية تنعقد عادة في فترات الحروب، وأنه لا يوجد في التاريخ محاكم عسكرية دامت فترة طويلة جدا كالمحاكم في اسرائيل. كما انتقد العلاقة الحميمة بين الكثير من المحامين والنيابة العامة والقضاة في المحاكم العسكرية. وقال:»إن الشراكة بين المحامين والصفقات التي تتم بينهم من خلف أسوار المحكمة تساعد على شرعنة هذه الاعتقالات». واقترح على المحامين مقاطعة المحاكم العسكرية «حينما يمكن إحداث تغيير حقيقي في تعامل المحاكم مع الاعتقالات الإدارية».

وقالت المحامية سوسن زهر من مركز «عدالة»، إن الاعتقالات الإدارية تزداد بشكل ملحوظ في الآونة الاخيرة لتطول الفلسطنيين في اسرائيل، وتستخدم هذه الاعتقالات من أجل عقاب وترهيب الفلسطنيين، خاصة النشطاء السياسيين. وتابعت: «نحن في الدفاع نحاول في الغالب أن نهاجم الثغرات في طلب الاعتقالات الإدارية، إننا لا نملك المواد السرية مما يصعب علينا عملية الدفاع نفسها». وتطرقت إلى دور مركز عدالة في الترافع عن الاعتقالات الإدارية، فأشارت الى أن المركز لم يترافع ولا يتعامل مع المحاكم العسكرية لأنه يسير وفق مبدأ لا يتغير، وهو أنه لا يعترف بهذا الجسم العسكري، ومع ذلك توجد محاولات بطريقة أو بأخرى لدعم المعتقلين في حالات استثنائية كما حدث مع المعتقل الإداري محمد علان او من خلال المحاكم المدنية».

وأشارت المحامية «ليئا تسيمل» في مداخلتها الى صعوبة التعامل مع ملفات الاعتقالات الإدارية لأن المحامي لا يعلم ما هي المعلومات والملفات السرية التي يملكها القاضي. وأضافت ان المواد السرية التي تقدم للمحكمة وبناء عليها تصدر قرارات إدارية تستخدم «لأغراض أمنية» تتجاوز الاعتقالات الإدارية كمنع الفلسطيني من السفر الى الخارج او منعه من الدخول الى اسرائيل او منع لم الشمل للعائلات الفلسطينية.

اما المحامي امير فوكس (مدير برنامج حماية المبادئ الديمقراطية في «المعهد الاسرائيلي للديمقراطية) فرفض قبول الادعاء أن المحاكم الاسرائيلية هي ختم مطاطي بيد جهاز الأمن وأنه يؤمن بعدالة القاضي في مصادقته على الاعتقال الإداري. كما زعم فوكس أن الاعتقال الإداري ليس عقابا انما هو خطوة وقائية لمنع تشكيل خطر على أمن الدولة. وأشار الى أن المشكلة الأساسية في اسرائيل هي في كيفية تطبيق القانون الخاص بالاعتقال الإداري لأنه يمس المسار القانوني العادل الذي بالتالي يؤدي الى المس في النظام الديمقراطي في الدولة حيث لا يعرف المتهم ما هي التهم الموجهة اليه ولهذا لا يستطيع الدفاع عن نفسه.

وأطلقت منظمة العفو الدولية تحركا عاجلا للمطالبة بإطلاق سراح المعتقل الإداري الصحافي محمد القيق او محاكمته محاكمة عادلة وفقا لمعايير القانون الدولي.

يذكر أن محمد القيق مضرب عن الطعام منذ اكثر من عشرين يوما احتجاجا على اعتقاله الاداري، فلم يلق طلب محاميه بنقله الى مستشفى لتلقي العلاج الطبي أي رد من السلطات الإسرائيلية بعد.

وطالبت المنظمة جميع أصدقائها في العالم إرسال رسائل الى وزير الأمن الاسرائيلي افيغدور ليبرمان وإدارة السجون الإسرائيلية ووزير الأمن الداخلي جلعان اردان ورسائل الى الدبلوماسيين في الدول الصديقة للمطالبة بإطلاق سراح القيق وغيره من المعتقلين الإداريين فورا او محاكمته محاكمة عادلة ونقله فورا الى المستشفى لتلقي العلاج، وحث السلطات على ان تتخذ خطوات لوقف سياسة الاعتقال الإداري.