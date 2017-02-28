﻿في مؤتمر «جي ستريت» الأمريكية.. عودة: ترامب ونتنياهو يبنيان قوتهما من خلال التحريض والتخويف والتفرقة

الناصرة – «القدس العربي»: أكد أيمن عودة رئيس المشتركة داخل أراضي 48 أن اليمين في إسرائيل يرى بفلسطينيي الداخل جزءا من المشكلة لأنهم جزء من الحل، مشددا على أن «المعسكر الصهيوني» هو ظل لليمين وليس معارضة حقيقية. وشارك عودة كمتحدث رئيسي، في مؤتمر منظمة «جي ستريت» اليهودية في الولايات المتحدة وهو مؤتمر اللوبي اليهودي الأمريكي الليبرالي.

واستهل كلمته باستشهاد ابو القيعان في أم الحيران: «في ساعة متأخرة من الليل، قبل نحو شهر، يعقوب أبو القيعان، معلم رياضيات، من قرية صغيرة تدعى أم الحيران في صحراء النقب، سمع بأن قريته ستهدم. في عتم الليل، قبل الفجر، أخذ معه أوراق امتحانات، أخبر أقرباءه بأنه سيكون في بيت والدته في البلدة المجاورة ودخل الى السيارة. يعقوب لم يصل الى بيت والدته. خلال قيادته السيارة الى خارج قريته، أطلق عناصر الشرطة الاسرائيلية النار عليه وقتلوه. سيارته اصطدمت بالشرطي ايريز ليفي وقتلته». وسارع عودة للتأكيد أن»هذه الليلة من الشهر الفائت هي مجرد فقرة إضافية من قصة أكبر، قصة تمييز وتفرقة وقوة معزّزة بالكراهية، التي تكبر في إسرائيل، وفي أمريكا وفي كل أنحاء العالم».

واستعرض عودة واقع النقب اليوم حيث هناك 45 قرية عربية، التي تعتبر رسميًا غير معترف بها من قبل الدولة، يقيم فيها أكثر من 100 ألف شخص، هم عرب فلسطينيون مواطنون في إسرائيل، يعيشون هناك بدون ماء، كهرباء، لا شوارع معبدة ولا مدارس». وحول سياسة الحكومة اليمينية قال عودة إنه منذ تأسست إسرائيل، أنشأت ما يقارب الـ 700 بلدة كلها لليهود ولا واحدة منها للعرب. وتابع « من غير المقبول أن تحّول حكومة نتنياهو قضية المسكن الى سلاح سياسي يستخدم ضد المواطنين الفلسطينيين العرب في إسرائيل. هذه فضيحة أخلاقية أن يقوم رئيس الحكومة نتنياهو باستخدام هدم بيوت في قلنسوة، وإخلاء مجتمع كامل من النقب، كتعويض أو جائزة لداعميه من اليمين المتطرف، مقابل إخلاء مستوطنة بنيت على أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة». ولفت الى أن هذا كله جزء من استراتيجية نتنياهو أن يحرض ضد المواطنين العرب الفلسطينيين، ويعتبرهم أعداء وليسوا مواطنين. وأضاف «هو حرض ضدنا عندما مارسنا حقنا في التصويت. وهو من اتهمنا بأننا نرفع أعلام داعش. وهو من اتهم العرب بحرق جبل الكرمل – هذا الجبل الذي ولدت فيه، وعاشت فيه عائلتي لعصور، الجبل الذي وُلد به أولادي وفيه قبور أقربائي».

وشدد على أن ترامب ونتنياهو بنيا قوتهما بالطريقة نفسها التي استخدمتها أنظمة عبر التاريخ؛ لغة الخوف والكراهية الحارقة، والتحريض ضد الآخر، بدلًا من تذكيرنا بالقيم المشتركة والمصالح المشتركة». وشدد أيضا على ضرورة وجود معارضة حقيقية لا تهاب، منبها من أن المعارضة التي يقودها حزب العمل، وهي أشبه بظلّ لليمين، هي ليست معارضة بتاتًا. وتابع «حزب العمل لم يفعل أي شيء ليمنع الهدم في أم الحيران، وترك مواطنيها بدون بيوت. حزب العمل ترك مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني لوحدهم يواجهون التحريض من قبل أحزاب اليمين. وهم فشلوا بفرز أي قيادة نحو إنهاء الاحتلال ومعارضة الأجندة اليمينية للحكومة. علينا أن نحاسبهم، لكن لن ننتظر منهم أي يفسحوا المجال. هم أطلقوا على أنفسهم اسم «المعسكر الصهيوني». اليمين يطلق على نفسه اسم «المعسكر القومي».نحن، عرب ويهود معًا، يجب أن نبني معسكرًا جديدًا، المعسكر الديمقراطي الذي يطرح بديلا قويًا وأخلاقيًا في مواجهة هذين المعسكرين». وتابع عودة:»أرفض أن نقول إنه من غير الممكن او من غير المجدي. نحن نبني قوتنا من خلال توطيد التضامن. بهذا الزمن نحتاج الى تضامننا أكثر من أي وقت مضى، في هذا الزمن الذي تكبر فيه اللاسامية والإسلاموفوبيا».

بين السلام والأبرتهايد

وأوضح عودة على مسامع أمريكيين، منهم من أصل يهودي، أن حكومة نتنياهو توقفت عن التظاهر بأنها معنية بالسلام، فقد مررت مثلًا قانونًا يشرعن لمستوطنين إسرائيليين سرقة أراض خاصة من فلسطينيين. وتابع «أمامنا خيار واضح: السلام أو الأبرتهايد. وأؤمن بأن معارضة حقيقية ومبدئية مبنية على أسس التضامن والنضال المشترك، ستمكننا من اختيار السلام».

وفي سياق الحديث عن الاستحقاقات قال عودة «إن الفلسطينيين اعترفوا بدولة اسرائيل، داعيا الإسرائيليين للاعتراف بالنكبة، وبالغبن التاريخي وبالجرائم الفظيعة التي حصلت عند إقامة دولة إسرائيل».

وبشأن الشراكة العربية اليهودية اعتبر عودة أن المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل لوحدهم لا يملكون القوة الكافية لإحقاق هذا المستقبل الديمقراطي والمتساوي الذي من خلاله بإمكان الجميع إحقاق سلام لكن بدونهم لا أحد يستطيع أن يحقق ذلك. وأضاف «الحكومة اليمينية قررت أن تجعلنا جزءًا من المشكلة لأنها تعلم بأننا سنكون جزءًا من الحل». وخلص للقول «أنتم تظاهرتم بعد حفل رسامة الرئيس الأمريكي كي تأكدوا أن النساء لن يقبلن الكلام العنيف، ولا أعمال العنف ولا السياسات العنيفة. وجئتم الى هنا اليوم، لأننا نعلم بأنه لا يمكننا أن نعتمد على المعارضة الموجودة اليوم. هنا في وطنكم، كما في وطني، سنخلق المعارضة التي ستعارض الوحشية. هم يمكنهم أن يحاولوا هدم بيوتنا، يمكنهم بناء جدران حتى يفصلوا فيما بيننا، ولكن إن كنا نملك الشجاعة الكافية، نضالنا المشترك من أجل مستقبل للجميع سيكبر أعلى من أي جدار فاصل، وروابط تضامننا لن تنكسر أبدًا».