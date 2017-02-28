﻿مطالبات شعبية للسيسي بالعفو عن متهمي «مذبحة بورسعيد»

القاهرة ـ «القدس العربي»: تعالت الأصوات التي تطالب بإصدار عفو رئاسي عن متهمي مذبحة بورسعيد، التي تعرف إعلاميا بمذبحة بورسعيد، التي راح ضحيتها 74 من مشجعي النادي الأهلي.

وتبنى أصحاب دعوات العفو، مبدأ دفع دية لأهالي الضحايا، من أجل تهدئة الأمور المشتعلة في المدينة، خاصة بعدما باتت المدينة أشبه بساحة حرب في ظل انتشار أمني مكثف، عقب الاشتباكات التي شهدتها المدينة على خلفية صدور حكم بإعدام 11 من شبان المدينة في القضية، وألقت قوات الأمن القبض على ما يقرب 50 من الشبان، الذين كانوا قد تظاهروا مساء أمس الأول.

وأصدرت اللجنة الفرعية لنقابة الصحافيين في بورسعيد بياناً، أعلنت فيه تضامنها مع أهالي المحكوم عليهم بالإعدام، وناشدت الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف الحكم عن المتهمين، إلى المؤبد باستخدام صلاحياته الدستورية. وطالب البدري فرغلي، النائب السابق عن بورسعيد، والقيادي في حزب التجمع، السيسي بإصدار عفو رئاسي عن المتهمين، مشيراً إلى أن 53 شخصاً من أبناء بورسعيد سقطوا في أحداث ما بعد الحكم الأول، بالقضية يوم 26 مارس/آذار 2013، ولم يتحدث عنهم الإعلام.

ونشر عادل شحاتة، والد محمد عادل شحاتة الشهير بـ «حمص» أحد أبناء بورسعيد المحكوم عليهم بالإعدام في القضية، فيديو تداوله أهالي بورسعيد، عرف نفسه بأنه «والد المظلوم»، وقال: «الجميع في ذمة الله أحياء وأمواتا، لكني أرسل رسالة لكل مصر، والله يرحم الأموات وليس من قتلوا، ورسالتي عبارة عن سؤال واحد إلى كل مسؤول في مصر، لمصلحة من أخفي تفريغ كاميرات الاستاد ؟ هناك 34 كاميرا باستاد بورسعيد، اختفت لمصلحة القاتل الحقيقي». وأضاف «كاميرات الاستاد هي التي تملك دليل براءة أبناء بورسعيد، وبها دليل إدانة المتهم الحقيقي»، مؤكداً أن «هذه الفيديوهات، أخفيت، ولا توجد في أحراز القضية».

وقالت رانيا السادات، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، إن نواب المحافظة تقدموا ببيان عاجل للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ضد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، حول أحداث الشغب التي وقعت مساء أمس الأول، في محافظة بورسعيد، موكدة أن النواب ذكروا في البيان أن قوات الأمن ألقت القبض العشوائي في عدد من المناطق السكنية عقب اندلاع الأحداث، واستخدمت قنابل مسيلة للدموع، ما تسبب في حالات اختناق للأهالي في محافظة بورسعيد.

وقال النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، إن هناك اتصالات بين نواب المحافظة وعدد من المسؤولين في الجهات الأمنية المختصة في الدولة للوصول إلى حل سلمي للخروج من الأزمة، موكدًا أنه التقى علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وعرض عليه عددا من المطالب، منها تخفيف الاحتقان بين أهالي المتهمين ووزارة الداخلية بعد حالات القبض العشوائي التي جرت عقب الأحداث، ومحاولة إجراء مصالحة بعد التواصل مع وسطاء من الطرفين.

في السياق، حمل هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مسؤولية أحداث الشغب التي شهدتها منطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحي في مدينة بورسعيد.

وأكد عادل شكري، مستشار وزير التنمية المحلية، وجود قصور في أداء الغضبان محافظ بورسعيد، لعدم تأمين المنشآت العامة بشكل يتناسب مع الأجواء التي تشهدها المحافظة.