﻿العبادي: العراق يسعى إلى علاقات «المصالح المشتركة» مع السعودية

واسط ـ «القدس العربي»: نظم عشرات الطلبة في جامعة واسط جنوب العراق، أمس الثلاثاء، تظاهرة ضد زيارة رئيس الحكومة، حيدر العبادي، وألقوا الحجارة على موكبه، فيما ردت الشرطة بإطلاق قنابل مسيلة للدموع، ما أدى إلى إصابة بعض المتظاهرين.

العبادي، دعا عقب الحادث إلى إبعاد الجامعات عن الصراعات السياسية وعدم توريط الطلبة بالخلافات.

ونقل بيان لمكتب العبادي، قوله: «إننا نسير في الاتجاه الصحيح والعراق يتقدم من حالة التشرذم إلى مرحلة التوحد، إذ أن هدفنا هو توحيد البلد وتقليل الخلافات لأن الخلافات هي من أتت بداعش وهذه الخلافات يريدون نقلها للجامعات».

وأضاف: «من لديه مشكلة مع رئيس الوزراء فلتكن مع رئيس الوزراء دون أن تؤثر على أمن البلد وسير المعركة».

وسارع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى تقديم اعتذاره للعبادي على خلفية التظاهرة.

وذكر في بيان لمكتبه، «اياً كان الفاعل والمحرض واياً كانت انتماءاته فهذا العمل سواء من داخل الحرم أم من خارجه، وبهذه الصورة عمل مستهجن ومرفوض ويسبب الأذى لمشروع الإصلاح، ولا أستبعد أنه عمل مندسين ممن يريدون الإساءة للمشروع».

وتابع: «نحن طلاب هيبة للدولة والتعدي على رئيس الوزراء (حصراً) فيه استنقاص من الدولة وخصوصاً إنه مستثنى من الفساد إلى يومنا هذا، ولذا أقدم اعتذاري له حصراً نيابة عمن فعل سواء كان منتما لي أم مندسا من اتباع (القائد الضرورة) أم غيره»، في إشارة إلى اتباع خصمه اللدود نوري المالكي.

ودعا إلى «طرد الفاعلين أو محاسبتهم من جامعة واسط ومن قبل العمادة، موجها باستثناء الكوت من الاحتجاجات السلمية كافة إلى اشعار آخر».

وشدد على أن «أي مظاهرة أو احتجاج خارج نطاق اللجنة المشرفة (اللجنة التنسيقية) فهي لا تمثلنا بل قد تكون معادية لنا فأرجو عدم اغفال ذلك».

بدوره، أعلن النائب كاظم الصيادي من كتلة «القانون» التي يرأسها المالكي، إصابة 120 متظاهرا من أبناء واسط، بحالات اختناق خلال التظاهرات التي حصلت بالمحافظة تزامنا مع زيارة العبادي إليها.

وقال: «ستتم مطالبة مجلس المحافظة بفتح تحقيق لمعرفة الجهة المسؤولة بهذا الحادث».

ويذكر أن محافظات الجنوب كانت شهدت تظاهرات احتجاجية حاشدة ضد زيارة زعيم حزب الدعوة نوري المالكي إليها، مؤخرا، لاتهامه بالمسؤولية عن تدهور أوضاع العراق، وخاصة الاقتصادية والمعيشية السيئة.

ولا يستعبد مراقبون أن تكون هذه التظاهرة ضد العبادي مقصودة بهدف عرقلة محاولات التقريب بين التيار الصدري ورئيس الحكومة.

وكان العبادي، عقد اجتماعا اعتياديا لحكومته في واسط، مؤكداً أن حكومته تسعى إلى بناء علاقات مع المملكة العربية السعودية على أساس المصالح المشتركة.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي، عقب الاجتماع أن «حكومته ترحب وتثمن زيارة وزير الخارجية السعودية عادل الجبير، وتعتبرها خطوة نحو عودة العلاقات الوطيدة بين البلدين في وقت تحتاج فيها بلدان المنطقة إلى العمل الجاد بمختلف الأصعدة والمجالات».

وتابع «السعودية بلد مهم في المنطقة، ونسعى بشكل جاد إلى بناء علاقات معها على أساس المصالح المشتركة، وخلال زيارة الجبير أبدى الوفد المرافق له استعداده للاستثمار في العراق».

وأجرى الجبير، السبت الماضي، زيارة مفاجئة، إلى العراق، تعد الأولى لوزير خارجية سعودي منذ العام 1990.

والتقى الوزير السعودي رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ونظيره العراقي إبراهيم الجعفري.

وبين رئيس الوزراء العراقي أن «هناك حروبا ونزاعات في المنطقة، وعلينا نحن الدول أن نتعاون لإيقافها لمنع عودة داعش الإرهابي»، مشيرا إلى أن «العراق قوي بشعبه ووحدته، وهو يسعى للتقريب بين دول المنطقة المتنازعة».

واعتبر أنه «لولا العراق لوصل تنظيم داعش الإرهابي إلى دول الخليج»، منوها إلى أن «العراق أصبح له دور مهم الآن، ودول العالم تحسب له حساباً».

وأفاد العبادي بأن «العراق أصبح يمتلك قوة برية تؤمن حدود البلاد، وقوة جوية تستهدف أعداءه»، لافتاً إلى أن «يد العراق أصبحت تطال إرهابيي داعش خارج حدوده».

وجدد رئيس الحكومة العراقية تأكيده على «عدم وجود قوات برية أجنبية تقاتل على الأرض إلى جانب القوات العراقية»، مشيراً إلى أن «التحالف الدولي يقوم باستهداف بعض أوكار داعش ومراكز تواجده بطلعاته الجوية».