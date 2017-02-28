﻿لافروف: الوضع الإنساني في الموصل أسوأ مما شهدته حلب

بغداد ـ «القدس العربي»: قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الثلاثاء، أن الأوضاع الإنسانية التي تشهدها مدينة الموصل ومعارك القوات الأمنية ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، هي أوضاع «أسوأ» من تلك التي شهدتها مدينة حلب السورية.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن لافروف قوله إن «الوضع الإنساني في الموصل أكثر خطورة بكثير من ذاك الذي كان عليه في الأحياء الشرقية لمدينة حلب»، مشيرا إلى أن «روسيا ذكرت شركاءها الغربيين بشكل مستمر بهذا الوضع».

ووصل عدد النازحين من غرب المدينة منذ انطلاق العمليات العسكرية، إلى ثمانية آلاف شخص، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.