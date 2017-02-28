﻿الحوثيون يمنعون مسؤول العمل الإنساني في الأمم المتحدة من زيارة تعز «خوفاً على حياته»

تعز ـ «القدس العربي»: قوبلت عملية قيام ميليشيا الانقلابيين الحوثيين والرئيس السابق علي صالح منع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة استيفن أوبراين زيارة الوضع الإنساني في محافظة تعز، باستياء واسع، حيث أجبروه على الرجوع من المدخل الغربي لمدينىة تعز.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ـ عبدالملك المخلافي ـ ان «ماتعرض له وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية استيفن أوبراين في تعز من قبل مليشيا الحوثي وصالح ومنعه من زيارة المدينة يكشف حجم معاناة تعز وماتعيشه من اوضاع انسانية غاية في الصعوبة».

وأوضح «ان الانقلابيين يكشفون كل يوم عن وجههم الإجرامي المستهين بالمجتمع الدولي والقضايا الإنسانية وهو ما تكشف جلياً اليوم بمنع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية من دخول تعز للاطلاع على الاوضاع الإنسانية وماتتعرض له المدينة من حصار وقصف عشوائي طال الاحياء السكنية وتهجير السكان».

واضاف المخلافي «ان إطلاق النار على موكب استيفن أوبراين والوفد المرافق له واشعال معركة من قبل المليشيا لمنعه من زيارة تعز تقتضي موقفا قويا منه ومن الأمم المتحدة وفضح مواقف منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك» في اتهام حكومي مباشر للمنسق المقيم في اليمن ماكغولدريك، الذي تدور حوله اتهامات عديدة بالتواطؤ مع الميليشيا الحوثيين، حيث يمارس مهامه من العاصمة صنعاء، التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين ويرفض نقل مقر عمله إلى العاصمة المؤقتة عدن، حيث تقيم الحكومة الشرعية.

وذكر ان «إعاقة زيارة المسؤول الأممي لتعز إنما هو تجسيد للمعاناة الإنسانية بإجرام المليشيا وحقدها ولتجاهل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإعلام لهذه المأساة». وطالب الجميع بضرورة التعريف بما يعانيه سكان محافظة تعز، وسط اليمن، من «انتهاكات ممنهجة من قبل المليشيا الانقلابية ولا يجب السكوت عن تلك الانتهاكات».

ودعا المسؤول اليمني المجتمع الدولي وكافة المنظمات المعنية بحقوق الانسان إلى «ادانة التصرفات غير المسؤولة والانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان التي ترتكبها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ضد سكان مدينة تعز». وطالب بضرورة تقديم المساعدات الاغاثية والإنسانية بشكل عاجل والضغط على الميليشيا الانقلابية بفتح الحصار على مدينة تعز من اجل اتاحة المجال امام المنظمات الاغاثية بتدفق المساعدات الإنسانية لسكان محافظة تعز.

وكانت المصادر المحلية قالت ان ميليشيا جماعة الحوثي وقوات الرئيس السابق علي صالح منعت صباح امس الثلاثاء وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والوفد المرافق له من دخول مدينة تعز للحيلولة دون إطلاعه على الوضع الإنساني الصعب الذي تعانيه المدينة جراء الحصار الجائر عليها منذ أكثر من عامين.

وأوضحت ان الميليشيا الانقلابية أوقفت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والوفد المرافق له عند منفذ منطقة حذران، غرب مدينة تعز، بذريعة وجود مواجهات مسلحة في تلك اللحظة عند مدخل المدينة.

وعلمت (القدس العربي) من مصدر محلي في تعز أن «الوضع العسكري كان مستقر تماما ولم تكن هناك أي مواجهات مسلحة أثناء وصول موكب مسؤول الأمم المتحدة إلى مشارف مدينة تعز، غير ان ميليشيا الانقلابيين الحوثيين قامت بإطلاق نار عشوائي بالقرب من موكب المسؤول لإيهامهم بأن هناك مواجهات عسكرية بينهم والقوات الحكومية في تلك اللحظة».

وأن ميليشيا الانقلابيين أجبرت طاقم الوفد الأممي على مغادرة المنطقة والعودة من حيث جاؤوا، بمبرر إجراءات السلامة والحفاظ على الوفد الأممي من الاعتداءات التي قد تطاله، جراء تدهور الوضع العسكري في تلك اللحظة عند المدخل الغربي لمدينة تعز.

وكشف ان الميليشيا الانقلابية قامت أثناء وصول وفد الأمم المتحدة إلى منفذ منطقة حذران بقصف الأحياء السكنية بكثافة عند المدخل الغربي لمدينة تعز على الرغم من عدم الرد عليها من قبل مواقع القوات الحكومية.

وقال الضابط اسامة الشرعبي مسؤول أجهزة الأمن في مدينة تعز التي تسيطر عليها القوات الموالية للحكومة انه سمع دوي قصف على الطريق الذي كان يسلكه موكب أوبريان ما منع وصوله إلى تعز ثالث أكبر مدن اليمن والمحاصرة جزئيا من المتمردين منذ نحو عامين.

واضاف ان أوبريان قفل راجعا بسبب القصف.

واتهمت وكالة سبأ الموالية للحكومة المتمردين في حذران الواقعة على بعد 15 كلم شمال غربي مدينة تعز بأنها منعت اوبريان من دخول المدينة بعد «اطلاق النار على موكبه».

ولكن مسؤولا في المنطقة قال انه تم تعطيل تقدم موكب المسؤول الدولي عند حاجز للمتمردين في حذران.

وأكد مصدر في الأمم المتحدة ان «موكب أوبريان الذي كان يتقدم في منطقة نزاع، تأخر لدواع أمنية».

وكان من المقرر أن يقوم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة يوم أمس بزيارة لمدينة تعز، للإطلاع على الوضع الإنساني الصعب فيها وتفقد المنشآت الصحية التي توقفت أغلبها جراء القصف العشوائي عليها من قبل الميليشيا الانقلابية وجراء الحصار الذي أسهم في توقفها عن تقديم خدماتها الطبية إثر نفاد الأدوية والأدوات الطبية من المدينة.

إلى ذلك، قالت متحدثة أممية أمس الثلاثاء إنه تم تجنيد نحو 1500 طفل في اليمن، ولكن ربما يكون العدد الحقيقي أعلى من ذلك. وأوضحت المتحدثة رافينا شامداساني خلال مؤتمر صحافي في جنيف إن معظم الصبية تم تجنيدهم على أيدي متمردي الحوثيين على مدار الثلاثة أعوام الماضية.

وغالبا ما يتم إغراء الصبية للقتال من خلال إعطائهم أموال.

وأضاف شامداساني «بعد ذلك يتم إرسال الكثير منهم للخطوط الأمامية للصراع، أو يتم تكليفهم بالخدمة في نقاط التفتيش».

وطالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان بالإفراج فورا عن جميع الأطفال الجنود في اليمن.

ويشار إلى أن الحرب في اليمن أودت بحياة 4667 مدنيا وأسفرت عن إصابة 8180 أخرين في الفترة ما بين آذار/مارس 2015 و 23 شباط/فبراير الحالي، حسب أحدث إحصاءات الأمم المتحدة.