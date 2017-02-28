﻿ادارة ترامب تفشل في تفسير الاستخدام القوة في اليمن خلال حملة فاشلة ضد « القاعدة»

واشنطن ـ «القدس العربي»: لم تسفر الغارة الأمريكية الاخيرة على مجمع لتنظيم « القاعدة « في اليمن التى ذهب ضحيتها العديد من المدنيين اضافة إلى احد الجنود الأمريكيين عن أى نجاحات استخبارية.

واعترف مسؤولون أمريكيون بأنهم لم يحصلوا على معلومات مفيدة من عملية 29 كانون الثاني/ يناير والتى قتل خلالها جندى البحرية ريان اوينز اضافة إلى 30 مدنيا.

وتتناقض هذه الانباء التى كشفها مسؤول بارز في الكونغرس لقناة « ان بي سي نيوز» المزاعم التى روجها العديد من مسؤولي وزارة الدفاع بان المهمة المثيرة للجدل قد انتجت « معلومات أستخبارية « حول تنظيم القاعدة في اليمن، وقال هذا المصدر بان ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تفسر للكونغرس سر الاستخدام النادر لقوة برية كبيرة من القوات الأمريكية في اليمن.

واتضح، ايضا، بأنه لم يكن هناك أى تهديد جديد من جماعة « القاعدة في شبه جزيرة العرب « والتى كانت مستهدفة في العملية وانما كان الهدف من الغارة الفاشلة اعتقال او قتل العديد من المتشددين وهو شئ لم يعترف به الجيش الأمريكي حتى الان.

واصر مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية على تسمية الحملة بمهمة استغلال موقع بهدف جمع المعلومات الاستخبارية ولكن العديد من المسؤولين لم يروا أدلة تدعم مزاعم الادارة في نجاح الغارة.

وقال السكرتير الصحافي للبيت الأبيض شون سبيسر في وقت سابق بأن وزارة الدفاع تقوم باجراء مراجعة « ثلاثية الابعاد « في وفاة اوينز، واضاف « لا استطيع ان اتخيل ما يعنيه فقدان الابن « وذلك ردا على سؤال حول انتقادات من والد أوينز حول الحادث.

واكد بأنه يستطيع القول نيابة عن ترامب بأن ابنه مات بطلا وان المعلومات التى جمعها قد ساعدت في الغارة مشيرا إلى ان مهمته ستساعد على انقاذ حياة الأمريكيين مشيرا إلى ان البعثة قد نجحت في المساعدة على منع وقوع اعتداء او هجمات في المستقبل ضد الولايات المتحدة في حين قال والد الجندي القتيل بأن الحكومة الأمريكية تدين لابنه بتحقيق.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية انها قتلت 14 من نشطاء « القاعدة في شبه جزيرة العرب « خلال الحملة التى اصيب خلالها، ايضا، ستة من افراد القوات الأمريكية إلى جانب ريان أوينز في حين اكد مكتب الصحافة الاستقصائية في الولايات المتحدة ان 25 مدنيا على الاقل لقوا حتفهم في الغارة، من بينهم تسعة اطفال تحت سن 13.

وقد رفض بيل أوينز والد الجندي القتيل في اليمن الالتقاء مع ترامب عندما جاء إلى قاعدة دوفر الجوية لاستقبال النعش الذى يحمل جثة ابنه رغم رغبة الرئيس الأمريكي القاء معه، وقال بأنه ما زال يشعر بالانزعاج من هجوم سابق لترامب ضد عائلة جندى أمريكي مسلم توفي في العراق.