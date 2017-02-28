﻿روسيا تؤكد أن وفد الحكومة السورية لا يتحفظ على جدول أعمال مفاوضات جنيف… و«جبهة فتح الشام» تدعو قادة المعارضة إلى «التنحي جانباً»

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»: قال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف امس الثلاثاء في جنيف بعد لقائه وفد الحكومة السورية إلى مفاوضات جنيف «التقينا الجعفري، وقد اكد لنا انه ليس ضد جدول الأعمال المقترح، ولكنه قال ايضاً انه لا يجب تجاهل الإرهاب ويجب ان يكون أيضاً على جدول الأعمال».

وقال مصدر في الوفد الحكومي السوري بعد لقاء غاتيلوف ان هناك «اتفاقاً في وجهات النظر حول ان مكافحة الاٍرهاب يجب ان تكون من ضمن أولويات اي محادثات لحل الأزمة السورية».

وتتضمن ورقة دي ميستورا البحث في ثلاثة عناوين أساسية بشكل متوازٍ هي الحكم والدستور والانتخابات، على ان يصبح كل من ملفي وقف إطلاق النار والإرهاب من اختصاص محادثات أستانة.

وسيلتقي غاتيلوف اليوم وفود المعارضة السورية الثلاثة وهي الهيئة العليا للمفاوضات ومنصتا القاهرة وموسكو. ودعت الهيئة العليا للمفاوضات الاثنين روسيا إلى اتخاذ «موقف ايجابي» من المفاوضات.

الى ذلك صرح دبلوماسي كازاخستاني بأن بلاده مستعدة لاستضافة جولة جديدة من الاجتماعات الفنية بشأن الأزمة السورية، إذا ما اتضح أن هناك حاجة لعقد مثل هذا الاجتماع.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية امس الثلاثاء عن مختار تليوبردى نائب وزير الخارجية في كازاخستان القول «ننتظر بعض المعلومات. لا يمكن تأكيد أي شيء الآن، فمحادثات جنيف لا تزال مستمرة. وبناء على تقدمهم، سيتم تقييم ما إذا كانت هناك حاجة إلى اجتماعات فنية».

ووفقاً للدبلوماسي، فإنه بعد انتهاء محادثات جنيف، سيتضح ما هي الأمور «التي ينبغي مناقشتها في الاجتماعات الفنية، هل هي وقف إطلاق النار أم الالتزام بالضمانات».

وشدد في الوقت نفسه على أن كازاخستان مستعدة دائماً لتوفير منصة للاجتماعات الدولية الهادفة لحل الأزمة السورية.وقال «مهمتنا هي استضافة المفاوضات. ومن المهم أن يحصل المشاركون في المحادثات على ضمانات أمنية محددة عندما يأتون إلى هنا».

وترعى روسيا وتركيا وإيران المحادثات التي تعقد في أستانة والتي ركزت جولاتها السابقة على الأمور الفنية المتعلقة بتثبيت وقف إطلاق النار.

من جهة أخرى قال زعيم «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) ابو محمد الجولاني إن الاعتداءات الانتحارية التي اوقعت عشرات القتلى في مدينة حمص في وسط سوريا السبت هي «درس» لقادة المعارضة المشاركين في مفاوضات جنيف، داعياً اياهم إلى «التنحي جانباً».

وفي بيان تلاه في شريط فيديو، كرر الجولاني تبني تفجيرات حمص، وقال «لعل هذا العمل درس لبعض السياسيين المنهزمين في جنيف ومن قبلها أستانة، درس يمسح شيئاً من العار الذي ألحقه هؤلاء المغامرون بأهل الشام، وقد آن لهؤلاء المغامرين أن يتركوا الحرب لأهلها ويتنحوا جانباً».

وسأل الجولاني الذي يندر ظهوره في أشرطة فيديو «أما ثبت لهم ان الدول تلعب بهم ويصفق لذلك النظام (السوري) ودي ميستورا (…) أما تبين لهم ان هذا النظام المجرم لا ينفع معه الا لغة القوة والدماء؟».

وفجر انتحاريون أنفسهم السبت مستهدفين مقرين أمنين محصنين في مدينة حمص، ما تسبب بسقوط 42 قتيلاً بينهم رئيس فرع الأمن العسكري في حمص. وتبنت العملية «هيئة تحرير الشام» المؤلفة من فتح الشام وفصائل متحالفة معها.

واتهم الجولاني الذي يشغل منصب القائد العسكري في «هيئة تحرير الشام»، قادة المعارضة السياسية بأنهم «يدفعون شيئاً لا يملكوه ويهبون النظام نصراً دون ان ينتصر». وتوعد بتنفيذ تفجيرات اخرى بعد حمص معتبراً أن «هذا العمل ما هو الا حلقة في سلسلة عمليات تأتي تباعاً بإذن الله».

وتأتي مواقف الجولاني فيما تستضيف الأمم المتحدة في جنيف جولة رابعة من مفاوضات السلام بين ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة، لم تنجح حتى اللحظة في تحقيق اي تقدم.

وينبثق وفد المعارضة الرئيسي إلى جنيف عن الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل اطيافاً واسعة من القوى المعارضة والفصائل، لكنها تستثني «هيئة تحرير الشام». واستبعدت الأخيرة أيضاً من وفد الفصائل الذي شارك في جولتي محادثات في استانا برعاية روسية تركية إيرانية.

وكانت «هيئة تحرير الشام» تعرف قبل فك ارتباطها عن تنظيم «القاعدة» في تموز/يوليو باسم «جبهة النصرة». وادرج محللون إقدامها على ذلك في اطار سعيها لتجنب الغارات الكثيفة التي تستهدف التنظيمات الجهادية في سوريا.

وفي كانون الثاني/يناير، وبعد اقتتال داخلي بين الفصائل في شمال غرب سوريا، اعلنت «النصرة» تحالفها مع اربعة فصائل اخرى، تحت مسمى «هيئة تحرير الشام». وتتعرض مواقع «هيئة تحرير الشام» لغارات كثيفة ينفذها الطيران الروسي والتحالف الدولي بقيادة واشنطن. وخسر التنظيم في الأشهر الأخيرة العديد من القادة البارزين في صفوفه.