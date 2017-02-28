﻿صحافي أردني متخصص يثير عاصفة جدل بعنوان «تسعير»المحروقات: رواية «ضعيفة» للحكومة و«احتجاب» وزراء الطاقم الاقتصادي ونقاش عنيف في الشارع الإلكتروني حول «أسرار النفط» وفاتورة البيع والشراء

عمان ـ «القدس العربي»: لأسباب عدة تلقف الرأي العام الأردني المعلومة التي قدمها علناً الصحافي الاقتصادي المتخصص خالد الزبيدي واثارت عاصفة من الجدل حول آلية تسعير النفط والبترول والمحروقات.

لم يقصد الزبيدي على الأرجح كل هذه الاثارة التي نتجت عن عرضه العلني على شاشة فضائية «الأردن اليوم» وبرفقة النائب السابق رائد قاقيش لحسبته الشخصية بخصوص اسعار النفط.

لكن الجميع وبدون استثناء بدأ يطالب الحكومة بالرد والتعليق والشرح في الوقت الذي لم تدلي فيه وزارة الطاقة بأي شروحات ونشر فيه إعلان مدفوع في صحيفة «الرأي» الحكومية يشرح آليات التسعير من جهة غامضة على أمل التهام رواية الزبيدي للأحداث.

رواية الزبيدي فكرتها في غاية البساطة وقوامها ان الحكومة تحقق عوائد مالية ضخمة ببيع النفط للخزينة تتجاوز العجز المالي الذي طرحته لتبرير رفع اسعار كل شيء.

قيمـة ما قـدمه تنحـصر في أن الرجل كصـحافي متخـصص وسبق له ان عمل وتابع مصفاة البترول استخدم على شاشة التلفزيون آلته الحاسبة وبدأ يقدم أرقامه التفصيلية حول كلفة النفط ونقله وتكريره ثم بيعه للمواطن بأضعاف سعره.

الرجل تحدث عن مبلغ مالي ضخم جدا بمليارات عدة وتميز بأن وضع ارقاما تتحدث عن مليارات والإستنتاج الذي يخرج به المواطن المتابع ان الحكومة تبيعه المحروقات بأضعاف اضعاف كلفته الحقيقية لكنها لا تقول له ذلك علنا وهي عملية»غير شفافة وغير قانونية» وتظلم مصفاة البترول التي يمنعها القانون من تحقيق ربح يزيد عن 15 مليونا، المعنى فجر الزبيدي في حضن الرأي العام قصة الأرقام وعرض الأمر وكأن الحكومة «تخدع» المواطن الأردني بمسألة التسعير التي لا زالت تعتبر من الأسرار الكبيرة.

خلفية وخبرات الزبيدي كصحافي مهني متخصص لا علاقة له بالمعارضة او المناكفة وعلى علم مباشر بملف مصفاة البترول عززت مصداقية الأرقام التي تقدم بها وعدم وجود «رواية موازية» مقنعة ساهم في النقاش الشعبي الذي إحتد ووصل لمستويات غير مسبوقة في اتهام الحكومة بالاستيلاء على أموال الخزينة وضعف الشفافية.

بطبيعة الحال ساهم الترويج الكبير للرواية التي تتهم الحكومة على وسائط التواصل الإجتماعي في صناعة قضية رأي عام جديدة تبقي التساؤلات معلقة بعناوين الشفافية وتثير المزيد من الجدل حول وجود ما تخفيه السلطة في خططها الإقتصادية.

عمليا يتلقف المواطنون اي معلومة «سلبية» ضد الحكومة ويعيدون انتاجها. وما حصل بعد مداخلة الزبيدي النفطية المتخصصة أكثر إثارة فلم تتدارك الجهات المعنية ولم تتقدم مصفاة البترول نفسها بأي إيضاحات حول آلية التسعير وتصمت كالعادة عندما يتعلق الأمر بملف الطاقة وزارة الطاقة نفسها وتقدم المحامي والكاتب محمد الصبيحي برأي آخر يشكك بأرقام الزبيدي لكنه لا يشكك بروايته حول وجود تباينات رقمية ضخمة حول سعر النفط المستورد وسعره بعد تكريره للمستهلك الأردني.

بشكل لافت وغريب لم يتقدم أي مسؤول حكومي عن قطاع المحروقات بأي رواية رقمية تفكك او تفند او ترد على رواية الزبيدي الذي لم يقصد بدوره اثارة نقاش بعنوان إختفاء مبالغ واردات للخزينة بقدر ما كان يسلط الضوء على حسابات وتساؤلات رقمية.

الرد الوحيد الذي تقدم أثار بتقنيته المزيد من الجدل بدلا من الإحتواء فقد نشرت صحيفة الرأي الحكومة بياناً مفصلاً على شكل إعلان مدفوع الأجر لجهة غير واضحة بعنوان شرح آلية التسعير للمحروقات وفكرة الرد هنا ان سعر المحروقات للمستهلك مباشرة لا يبرمج على اساس سعر النفط العالمي ولا على اساس كلفة الإنتاج بل على اساس السعر الدولي للمشتقات النفطية.

لم يقنع هذا الإعلان المتداولين وعددهم بالآلاف وساهم بدوره في تثبيت الجدل والتشكيك ومنحه المزيد من الزخم فيما لم يعاود الزبيدي نفسه شرح المسألة بعدما اثار عاصفة الجدل حول ملف تسعير النفط والمشتقات وبدون تخطيط مسبق ولأسباب تتعلق بشغف الرأي العام بأي روايات تندد بالحكومة وتتصدى لبرامجها.

الحكومة هنا مجددا دفعت كلفة وثمن صمت المتخصصين فيها حيث يميل سياسيون كبار للاعتقاد بان الوزراء وكبار المسئولين يميلون لعدم التصدي للرأي العام وللهرب من مواجهته تحسبا لأي مفاجآت في المستقبل وتجنبا للإتهامات.

يقر وزراء متعددون وأمام «القدس العربي» بان طاقم حكومة الرئيس هاني الملقي وخصوصا في جناحه الاقتصادي يراوغ ويتجنب مواجهة الرأي العام خصوصا في القضايا والملفات ذات الإختصاص، الأمر الذي يبقي الرئيس نفسه في الواجهة وبمعطيات منقوصة في بعض الأحيان كما يبقى في أحيان أخرى وزير الاتصال الناطق الرسمي وحيدا في مضمار الدفاع عن سياسات الحكومة وفي مختلف القطاعات وهو مشهد ظهر أكثر من مرة.