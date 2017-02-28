﻿مخاوف حول مستقبل العراق بعد تصريحات لقادة ميليشيات شيعية

بغداد ـ القدس العربي»: أثارت تصريحات الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، أول أمس، حول بقاء «الحشد الشعبي» بعد المعارك ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، مخاوف في الشارع العراقي وخشية من تأزيم الأوضاع في البلاد.

وقال النائب عن البصرة مازن المازني، إن «الميليشيات المنتشرة في البصرة هي من أبرز أسباب عدم الاستقرار في المحافظة وقد تزايد الانفلات الأمني والجرائم وانتشار المخدرات في الآونة الأخيرة».

وذكر أن «العشرات من الميليشيات المجهولة قد فتحت مقار لها في المحافظة ولا أحد يعلم ماذا يفعلون أو الجهة المسؤولة عنهم»، موضحاً أن «القوات الأمنية لا تستطيع عمل شيء لهم ولا توجد معالجات حقيقية لهذا الأمر».

وأكد أن «المسؤولين نبهوا، ولكن بخوف إلى مخاطر الانفلات الأمني في المحافظة وطلبوا تدخل الحكومة المركزية».

وحذر الباحث العراقي، غسان العطية، من أن التشدد السني والشيعي يعد من أبرز المخاطر التي تواجه حكومة حيدر العبادي الآن وفي العراق مستقبلا.

وذكر أن «التطرف السني المتمثل بتنظيم داعش سينتهي قريباً، ولكن التطرف الشيعي هو الخطر المرعب الذي يهدد العبادي»، واصفاً الأخير بـ»المعتدل».

وبين أن «إيران إذا أرادت اللعب بالورقة الشيعية والتطرف في العراق من خلال دفع المال والسلاح فستستمر المشاكل، خاصة أن حاملي السلاح من الشيعة منقسمون على أنفسهم، ومن يُقتل الآن في المعارك هم أبناء الجنوب الفقراء».

ودعا «قوى الاعتدال من كل الطوائف والمكونات للتوحد ونبذ العنف والتعاون لمواجهة أزمات البلد»، مشدداً على أن «لا سبيل سوى التغيير السلمي للأوضاع من خلال الانتخابات وليس بفرض القوة على الآخرين».

وكان الخزعلي، قال الاثنين: «مثلما سحقنا رؤوس الدواعش سوف نسحق رؤوس السياسيين الذين خذلوا وباعوا أرض الوطن، وسنطردهم من العراق»، على حد وصفه، ومن دون تسمية من يعنيهم بهذا التهديد الصريح.

وذكر في كلمة له، خلال مهرجان في جامعة كربلاء، أن «بعض السياسيين عارض مشاركة الحشد الشعبي في معركة تلعفر في الموصل، لكن الحشد الشعبي في هذه الساعة يشارك في معركة الساحل الأيمن وتلعفر رغم أنف المعارضين، وكما حضر في المعارك سوف يحضر بالسياسة ويقضي على الفساد ﻷن الحشد باق ويتمدد ولن يلغى أبدا».

وأضاف أن «الحشد الشعبي هو أمل العراق الوحيد، وأنه سيحافظ على الأمن والاستقرار ويرفع اقتصاد البلد»، لافتاً إلى أن «الذي أفشل مشاريع تقسيم العراق وكسر إرادة العراقيين هو الحشد».

كما وصف الخزعلي، الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل «بالثالوث المشؤوم»، مشيراً إلى «قرب فشل مشاريعهم في العراق».

وتابع: «هناك أكثر من مئة دولة والعديد من أجهزة المخابرات اجتمع مع داعش ضد العراق».

وتطرق كذلك إلى «أصوات تتكلم عن وجود الحشد الشعبي في مرحلة ما بعد داعش وهم يريدون ويجتمعون ويتفقون ويتآمرون على إنهاء الحشد الشعبي».

وفي السياق، أكد الأمين العام لميليشيا «سرايا الخراساني»، علي الياسري، أن «قواته لا تتبع للدولة العراقية، لأن الدولة العراقية لم تشكلها، وأكد أن السرايا ستقاتل حسبما تقتضي الحاجة».

وقال خلال لقاء أن «السرايا لا تتلقى تعليماتها من الدولة العراقية، لأن الأخيرة لم تشكلها، ومن يعمل من الحشد الشعبي داخل الحكومة يلتزم بتعليمات الحكومة، ومن هم خارج إطار الحكومة يعملون حسب مصلحة «المقاومة».

وأوضح أن «مصلحتنا كشيعة وكعراقيين وكمسؤولين عاملين في المقاومة، فحيثما اقتضت المصلحة سنقاتل»، في إشارة إلى قتال منظمته في سوريا.

وطالب الياسري، بـ»اقامة دولة إسلامية في العراق على غرار الجمهورية الإسلامية في إيران»، مؤكداً أن «حركته تتبع ولاية الإمام الفقيه في إيران ولا تتبع النظام العراقي».

يذكر أن ميليشيا «سرايا الخرساني» تتبع للحرس الثوري الإيراني وتعمل بإشرافه المباشر، وكان يقودها الجنرال الإيراني حميد تقوي الذي قتل في العراق خلال المعارك ضد تنظيم «الدولة».

وكان العديد من القوى السياسية السنية والكردية إضافة إلى رئيس الحكومة حيدر العبادي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حذروا من الميليشيات المنفلتة التي تستغل الظروف الأمنية لارتكاب جرائم، في وقت أبدى آخرون مخاوف من تداعيات دور بعض الميليشيات بعد مرحلة «الدولة» وعودتها إلى المدن.