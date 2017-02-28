﻿الخطاب الأول لترامب في الكونغرس يؤكد على جدول أعمال مثير للجدل والانقسام

واشنطن ـ «القدس العربي»: حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطابه الأول أمام جلسة مشتركة للكونغرس جدول أعمال يتناول العديد من الأفكار المثيرة للجدل والانقسام من الهجرة إلى البنية التحتية ولكنها «جرئية وطموحة ومتفائلة تجاه السنوات الأربع المقبلة» وفقا للبيت الأبيض.

واستغل ترامب الخطاب الذى تم بثه في فترة ذروة المشاهدة التلفزيونية كفرصة سانحة لإعادة صياغة بعض الجوانب المثيرة للجدل من رئاسته التى تسمت حتى الآن بإجراءات تنفيذية سريعة وغير مقبولة من قبل شريحة كبيرة من المجتمع الأمريكي، كما عزز ترامب التعهدات التى قطعها في الحملة الانتخابية، والتى لم يصدر بحقها حتى الآن قرارات تنفيذية مثل الغاء واستبدال قانون الرعاية الصحية المعروف بأوباما كير.

وحاول العزف على ألحان «التوازن» بشأن التحديات المقبلة والتحدث بلهجة تركز على «الروح الأمريكية»، وهي لغة تتناقض مع الخطاب الذى ألقاه في حفل التنصيب والذى اتسم بتحذيرات قاتمة عن التراجع الاقتصادي في البلاد وتفشي الجريمة، كما سلط الضوء على «السلامة العامة» بما في ذلك الدفاع وزيادة أمن الحدود ورعاية المحاربين القدامى وزيادة الفرص الاقتصادية بما في ذلك التعليم والتدريب المهني وإصلاح نظام الرعاية الصحية وفرص العمل والضرائب والإصلاح التنظيمي.

وقال البيت الأبيض ان ترامب سيحاول التواصل مع أولئك الذين يعيشون في مجتمعات فقيرة وضعيفة ليقول لهم بأن المساعدة قادمة في الطريق.

وواجه ترامب مقاومة مستمرة من الديمقراطيين في جميع طروحاته وقراراته بدءا من المرشحين الذين اختارهم لمناصب هامة في إدارته إلى مخططاته لأمن الحدود، وواجه، ايضا، انتقادات من الحزبين في بعض النقاط مثل نشر التغريدات المثيرة للجدل في وقت متاخر من الليل والقرارات التنفيذية التى رفضتها المحاكم في قضايا الهجرة والسفر كما تعرض الرئيس الجديد لعاصفة من الانتقادات اثر الاستقالة القسرية لمستشار الأمن القومي مايكل فلين بعد تقارير عن اتصالات بينه وبين دبلوماسي روسي ناهيك عن تسريبات في البيت الأبيض تشير إلى اقتتال داخل الإدارة ولا يمكن تجاهل الأضرار التى سببها ترامب في السياسة الخارجية حيث توترت العلاقات بين الولايات المتحدة مع الصين واستراليا والمكسيك.

وقال مسؤولون في البيت الأبيض ان الخطاب استوحى لغته من جلسات الاستماع التى عقدها الرئيس على مدى الأسابيع القليلة الماضية مع جماعات المصالح بما في ذلك منظمات انفاذ القانون وزعماء النقابات في حين قال رئيس مجلس النواب بول ريان ان الخطاب فرصة للشعب وممثليه للاستماع مباشرة من الرئيس الجديد حول رؤيته.

وقد مهد ترامب لقضية إلغاء أو استبدال قانون الرعاية الصحية التى ركز عليها في الخطاب خلال لقائه مع رؤساء شركات التأمين الصحي، وكان إلغاء التشريع هدفا للحزب الجمهوري لسنوات عديدة.

ووعد خلال الحملة الانتخابية بالغاء واستبدال القانون خلال الأيام المئة الأولى من ولايته كما ذهب إلى حد المطالبة في الأسابيع الأخيرة من الانتخابات إلى دعوة الكونغرس لعقد جلسة خاصة لإلغاء القانون وهو أمر لم يحدث، وقد أعرب حكام ولايات خلال زيارة للعاصمة واشنطن عن قلقهم بشأن مستقبل الرعاية الصحية والتكاليف الباهظة المرتبطة بها إلا ان ترامب أصر على ان النظام الحالي في طريقه للانهيار التام وأنه يجب القيام بعمل ما، وأكد ترامب في خطابه على الزيادة التاريخية في الانفاق الدفاعي قائلا بانه يريد للجيش الاستعداد بشكل أفضل ليس فقط لمنع الحروب بل للانتصار فيها عند الدعوة للقتال.