﻿شيخ الأزهر: التطرف الإسلامي متهم والمسيحي واليهودي لا ينظر إليه

القاهرة ـ»القدس العربي»: قال شيخ الأزهر أحمد الطيب، أمس الثلاثاء، إن «الإسلام والمسيحية واليهودية مشتركة في قضية الإرهاب الديني»، موضحاً:» بينما مر التطرف المسيحي واليهودي دون النظر له، أدين الإسلام ووضع في قفص الاتهام».

جاء ذلك خلال كلمته أمس في افتتاح «مؤتمر الحرية والمواطنة.. التنوع والتكامل»، الذي ينظمه الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين في أحد فنادق القاهرة بمشاركة 50 وفدا أجنبيا.

وقال شيح الأزهر إن «هناك من يتهمون الإسلام باعتباره بنيان التدمير الذي دمر مركز التجارة العالمي، ومسرح باتكلان، ومحطات المترو في بروكسل»، مضيفًا: «هناك نقص في فهم التعاليم الصحيحة للدين».

وأعتبر أن «مؤتمر الأزهر ومجلس حكماء المسلمين الذي ينعقد تحت عنوان «الحرية والمواطنة بين التنوع والتكامل»، يعقد في ظروف استثنائية وفترة قاسية تمر بها المنطقة والعالم كله، بعد أن اندلعت نيران الحروب في المنطقة العربية والإسلامية دون سبب معقول ومبرر منطقي واحد يتقبله الإنسان في القرن الواحد والعشرين».

وأضاف: «من المحزن تصوير الدين فب هذا المشهد وكأنه نيران هذه الحروب، واعتبار الإسلام هو أداة التدمير التب انقضت بها جدران مركز التجارة العالمي، ومحطات المترو، وسحقت بتعاليمه أجساد الأبرياء فب مدينة ميس وغيرها من مدن الشرق والغرب».

وشدد على أن «رسالة الأنبياء تصطدم اصطداما مدويا بكل التفسيرات المغشوشة التي تخطف بها النصوص المقدسة لتصبح فى يد القلة المجرمة الخارجة عليها، وكأنها بندقية للإيجار تشعل النار لمن يدفع الثمن المطلوب من سمسارة الحروب وتجار الأسلحة ومنظري فلسفة الاستعمار الجديد».

وتابع «القضية برمتها ليست من الدين، وأن المسألة هي توظيف الإسلام في هذه الدماء. تخطف النصوص المقدسة لتصبح في يد قلة مجرمة خارجة عليها كأنها بندقية بالإيجار تشعل النار لمن يدفع الثمن من تجار الحروب والأسلحة، مطالبًا، بالإمعان في النظر في هذه الشرذمة التي ترفع راية واحدة هي راية الإسلام ثم لا تلبث أن تكر بعضها في التخوين والتكفير والخروج على الملة لأن القضية برمتها ليست من الدين والمسألة هي توظيف الإسلام».

وبين أن «المهمة لم تكن مهمة تصويب الدين عند من زعموا فرط عقده، وأن عليهم تجديده وتصحيحه، بل المسألة هي أرواح تزهق ودماء تهدر وتجري كالأنهار واجتراء على منجزات الإنسان».

وأضاف: «هذه الشرذمة كانت إلى عهد قريب جدا محدودة الأثر، وكانت عاجزة عن تشويه صورة المسلمين إلا أنها الآن تجيش العالم كله ضد هذا الدين الحنيف الرحيم وحسبنا ما يسمى الإسلاموفوبيا التي انعكست آثارها البالغة على المسلمين في الدول الغربية «.

وواصل: ولسنا بصدد البحث عن الإسلاموفوبيا ولا الإرهاب ولسنا بصدد التساؤل عن الإرهاب هل هو صناعة محلية أو إعلامية أحكمت حلقاتها ودبرت بليل في غفلة تواطؤ من الكثير من الساهرين على حقوق الإنسان والحرية والمساواة والمواثيق الدولية التي نحفظها عن ظهر قلب.

وتابع: البحث في أسباب ذلك واجب رجال الدين والمفكرين لتعرية هذا الوباء الحديث وتحديد المسؤول عن الدماء الأشلاء التي تراق.

وعن الإسلاموفوبيا قال الشيخ، إن العالم يكيل بمكيالين، رغم أن الإسلام والمسيحية واليهودية مشتركة في قضية الإرهاب الديني.

وضرب أمثلة للعنف المسيحي واليهودي في العالم، معتذراً: «لم أقصد أن أنكأ جراحا أو أذكي صراعا فهذه ليست رسالة الشرق ولا الأزهر الشريف، أردت أن أقول الإسلاموفوبيا إذا لم تعمل على التصدي لها ستطلق أشرعتها نحو المسيحية واليهودية عاجلًا أو آجلا».

وقال إن «المتربصين بالأديان من الملحدين والمروجين للفلسفات المادية وأقبية النازية والشمولية وإباحة المخدرات وتدمير الأسرة وقتل الأجنة وحق التحول الجنسي» مضيفًا: «كل هذه الدعوات قادمة بقوة وتعلن بصراحة أن الدين هو أول ما ستكسحه في طريقها لأنه مصدر الحروب المسيحية الحروب الصليبية والإسلام الإرهاب، ولا حل إلا بإزالة الدين من الأرض».

وأشار إلى أن هؤلاء يصمتون عن قتلى الحروب التي أشعلها العلمانيون في مطلع القرن الماضي ومنتصفه دون علاقة بالدين

وقال: «هناك خطة أخرى وهي النزول بمبادئ الأديان وأخلاقيتها للواضع المضطرب وهذه الخطوة تتطلب تجهيزات ضرورية أولها إزالة ما بين رؤساء الأديان من بقايا توجسات ومخاوف غير مبررة، ما لم يتحقق السلام بين دعاة الأديان لن يمنحوه للناس».

واستطرد: «هذا يبدأ بالتعارف والتكامل والتعاون وهو مطلب ديني في المقام الأول والقرآن ينبهنا إلى ذلك».

وعن دور الأزهر قال: «حين يدعو الأزهر إلى نشر المواطنة بديلا عن الأقلية والأقليات يدعو إلى مبدأ دستوري طبقه الرسول الكريم على أول مجتمع مسلم في التاريخ وهو دولة المدينة حين ساوى بين المهاجرين والأنصار واليهود في الحقوق والواجبات».

ومن المقرر أن يصدر عن المؤتمر، الذي يستمر لمدة يومين، «إعلان الأزهر للعيش الإسلامي – المسيحي المشترك»، الذي يقتضي العيش سويا في ظل المواطنة والحرية والمشاركة والتنوع، وهي الرسالة التي يوجهها الأزهر ومجلس حكماء المسلمين، ورؤساء الكنائس الشرقية وكذلك علماء الدين ورجاله، وأهل الرأي والخبرة والمسؤولية إلى كافة الشعوب وصناع القرار فيها.

وشارك في الافتتاح أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والبطريرك مار بشارة الراعي بطريرك الموارنة في لبنان، والبطريرك يوحنا العاشر اليازجي بطريرك الروم الأرثوذكس، والكاثوليكوس ارام الأول كشيشان بطريرك الكاثوليك في لبنان، والقس حبيب بدر رئيس الطائفة الإنجيلية في لبنان.

وسيبحث المؤتمر 4 محاور، يتضمن الأول المواطنة، وفيه الموضوعات التالية: خصائص المواطنة وشروطها فى عالم اليوم، الأوضاع الحاضرة لعلاقات المواطنة في العالم العربي في النصوص والنفوس، والوقائع، رابطة المواطنة: أبعادها ومستقبلها، الأزهر وسؤال المواطنة.

كما يتضمن المحور الثاني، الحرية والتنوع، ويتضمن الموضوعات التالية: حرية الأفراد وهوية الجماعات، الحرية في الممارسة واحترام التنوع، الأديان والحريات، دور الدولة في صون الحريات وحماية التنوع، أما المحور الثالث فسيدور عن: التجارب والتحديات، ويتضمن الموضوعات التالية: مبادرات الأزهر، المبادرات المسيحية، الكلمة السواء، المبادرات المشتركة، والمحور الرابع: المشاركة والمبادرة، ويتضمن الموضوعات التالية: العمل مًعا لدرء مخاطر التفكك والانقسام، العمل معا في مواجهة التعصب والتطرف والإرهاب، العمل مًعا في ترسيخ شراكة القيم وتفعيلها، العمل مًعا للحيلولة دون توظيف الدين في النزاعات، العمل مًعا من أجل مشاركة أوسع في الحياة العامة.