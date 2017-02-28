﻿مهرجانات السينما الفلسطينية في الخارج: أبعد من السياسة وأقرب إلى العالم

باريس ـ «القدس العربي» من سليم البيك: يبدو أن السينما الفلسطينية تقترب أكثر فأكثر نحو النضج، كمرحلة تالية لحالة متقدّمة بدأت مع السنين الأولى من هذا القرن، وهو تقدّم طبيعي ولافت ومستقر، يؤمَل أن يُسمى قريباً: نضجاً. أفلام روائية ووثائقية وقصيرة تخرج سنوياً، بعضها يشارك في مهرجانات ومنها ما ينال جوائز، وأسماء جديدة تظهر بأفلام روائية طويلة أولى، تضيف اسم مخرجها إلى لائحة السينمائيين الفلسطينيين الذي يقدّمون للعالم واحدة من الصور الجميلة للثقافة والفنون الفلسطينية.

لكن الحديث عن النضج السينمائي الفلسطيني، والمتقدّم بشكل لافت عربياً، لا يقتصر على الصناعة، أو على الأفلام ومخرجيها، رغم الصعوبات العديدة التي تعاني منها هذه الصناعة، ولعلّ أبرزها التمويل. هذا الحديث مرتبط كذلك بالكثافة الملحوظة لمهرجانات السينما الفلسطينية، فالتّقدم في صناعة فنّية ما لا بد أن يرافقه احتفاء وتداول لهذه الصناعة، والمراحل المتقدمة للسينما الفلسطينية حفّزت الكثيرين على المبادرة لتنظيم مهرجانات دوريّة لها، إذ يضمن المنظمون تقديم أفلام جيّدة لجمهور المدينة التي تُنظَّم فيها المهرجانات، والكثرة اللافتة لمهرجانات السينما الفلسطينية ترتبط بجودة ما يمكن تقديمه للجمهور، أكثر مما ترتبط بالموضوع السياسي الذي تحمله هذه الأفلام. وهو ما يُفترض أن يكون حال مهرجانات السينما الفلسطينية في العالم، ومثالي هنا مهرجان «سينما فلسطين – سينيبالستين» في مدينة تولوز الفرنسية في دورته الثالثة الجارية هذه الأيام، وقد لاحظتُ من خلال الحضور، ومن خلال الأحاديث مع البعض أنهم هنا لكونهم جمهور سينما، وقد عرف الكثير منهم بالعروض من برامج الصالات في المدينة، الصالات المستقلة، حيث الأفلام الفنّية، وليس من برنامج «سينما فلسطين» كحال المتقصّد للموضوع الفلسطيني، دون أن تعنيه السينما. هؤلاء أتوا لمشاهدة فيلم وليس لإبداء تضامنهم مع الفلسطينيين.

انتقال الجمهور من متضامن مع القضية الفلسطينية إلى جمهور سينما، يأتي ليشاهد سينما جيدة، هو انعكاس لانتقال السينما الفلسطينية نفسها من سينما قضية غير معنية كثيراً بمعظمها، بالجماليات إلى سينما تنافس عالمياً في المهرجانات وتنال جوائز، أقول عالمياً، والفلسطينيون، بكل شتاتهم داخل الوطن وخارجه، قد لا يزيدون عن سكّان عاصمة ما على هذا الكوكب.

الفضل في ذلك يعود أساساً للظرف التاريخي الذي مرّ ويمر به الفلسطينيون، خارج الوطن وداخله، ما جعلهم منذ الصغر يدخلون في عوالم السياسة والتنظيمات، ما فتّح الوعي لدى عدّة أجيال على جوانب ثقافية في هذه العوالم، فكانت السياسة والعمل الحزبي منفذاً إلى عمل ثقافي، كان لها الفضل في أن يكون الفلسطينيون متقدّمون عربياً في السينما كما في الأدب وكافة أشكال الفنون، وكان ذلك ضامناً للآخرين، عربا وأجانب وفلسطينيين، أن يقدّموا الجيّد، إن أحسنوا الانتقاء، في مناسبات ثقافية كالمهرجانات السينمائية الفلسطينية.

ومهرجان مدينة تولوز مدعوم من بلدية تولوز والمجلس الإقليمي وجامعة تولوز في فرنسا ومؤسسة القطّان في فلسطين.

وكما في تولوز، هنالك مهرجانات للسينما الفلسطينية عديدة وتتفاوت في ثقلها، نذكر منها، مهرجانَي باريس ونانت في فرنسا، وفي أمريكا هنالك مهرجانات في واشنطن وبوسطن وشيكاغو، وهنالك في هولندا، في مالمو في السويد، في لندن وبريستول، في مدريد، في أستراليا وإيطاليا وفي غيرها في العالم، التي يطول ذكرها وجميعها لأفلام فلسطينية، وجميعها مهرجانات خارج فلسطين.

بالعودة إلى مهرجان تولوز، وهو واحد من المهرجانات السينمائية العديدة في المدينة، من الإيطالية إلى الإسبانية إلى أمريكا اللاتينية إلى الهندية إلى حتى الإسرائيلية. وذلك مع غياب لافت في أوروبا والعالم لمهرجانات سينما مصرية أو تونسية أو لبنانية أو أي بلد عربي آخر لم يعش الحالة السياسية التي عاشها الفلسطينيون، التي أتت بهم بكثافة، إلى الفنون بشتى أشكالها.

وبالحديث عن واحد من مهرجانات السينما الفلسطينية، فـ«سينما فلسطين» في تولوز مكوّن من متطوّعين أتتهم الفكرة قبل سنوات قليلة، وها هي النسخة الثالثة للمهرجان الذي استطاع أن يصنع لنفسه جمهوراً سينمائياً، وهذا الأهم، لأن الأوجه التي تتكرر في المناسبات التضامنية مع أي مسألة فلسطينية لا تحضر في غالبيتها، فجمهور «سينما فلسطين» في أساسه جمهور سينما وهذا المراد.

أما الأفلام التي يقدّمها المهرجان هذه الأيام فهي «عيون الحرامية» لنجوى نجار و«عن الحب والسرقة ومشاكل أخرى» لمؤيد عليان و«يا طير الطاير» لهاني أبو أسعد و«المنعطف» لرفقي عساف و«إرث» لهيام عباس و«أمور شخصية» لمها حاج و«بر بحر» لميسلون حمود و«3000 ليلة» لمي مصري، إضافة إلى «باب الشمس» للمصري يسري نصرالله، وأفلام أخرى طويلة وقصيرة تتفاوت جميعها في جودتها. وقد رافق العروض ضيوف المهرجان وكان من بينهم هيام عباس ضيفة الشرف، ومها حاج وآخرون، كما عرضت «سينما فلسطين» قبل شهرين من الآن بشراكة مع إحدى دور السينما في المدينة فيلم «3000 ليلة» بحضور مخرجته مي مصري.

هذا المهرجان الصغير، بإمكاناته المادية المحدودة وفريق المنظّمين والمتطوّعين، استطاع أن يقدّم لجمهور المدينة المعروفة بكثافة أنشطتها الثقافية أفلاماً كهذه وأسماء كعبّاس ومصري وحاج تحضر وتناقش أفلامَها، وقد قدّم في دورته الماضية ميشيل خليفي وآخرين. هذا المهرجان الحديث هو كباقي مهرجانات السينما الفلسطينية في العالم، انعكاس للصناعة السينمائية الفلسطينية، انعكاس مخلِص للسينما كما هو مخلص لفلسطين، وهو اليوم، كناقل للسينما الفلسطينية إلى العالم وكباقي المهرجانات، من أفضل وأجمل ما يمكن أن تُقدَّم به فلس22طين إلى العالم.