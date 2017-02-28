﻿فالكه الأمين العام السابق للفيفا يطعن ضد إيقافه عشر سنوات!

زيوريخ – رويترز: قالت محكمة التحكيم الرياضية ومقرها سويسرا إن جيروم فالكه الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) طعن ضد قرار إيقافه عشر سنوات عن أي نشاط متعلق باللعبة. ويستأنف فالكه القرار الذي أصدرته لجنة التظلمات في الفيفا يوم 24 يونيو/ حزيران 2016 بعد تحقيق فساد. وأدين الفرنسي فالكه، الذراع الأيمن لرئيس الفيفا جوزيف بلاتر الموقوف حاليا لثماني سنوات، من جانب الاتحاد الدولي بسوء التصرف بشأن بيع تذاكر كأس العالم واساءة استغلال نفقات السفر ومحاولة بيع الحقوق التلفزيونية بأقل من قيمتها السوقية وافساد أدلة.

رئيس الفيفا يزور موريتانيا لتدشين منشآت رياضية

نواكشوط – الأناضول: يجري جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، زيارة عمل لموريتانيا، يعقد خلالها مباحثات مع مسؤولين حكوميين موريتانيين بينهم الوزير الأول (رئيس الوزراء) يحيى ولد حدمين. وقال مصدر رسمي في الاتحاد الموريتاني، ان رئيس الفيفا سيشرف على تدشين منشآت رياضية في نواكشوط، كما سيزور مقر الاتحاد الموريتاني لكرة القدم. وهذه المرة الأولى التي يزور فيها إنفانتينو موريتانيا، منذ انتخابه رئيسا للفيفا، في 26 فبراير/شباط 2016، خلفا لمواطنه جوزيف بلاتر. ومنذ توليه منصب رئاسة الفيفا أجرى إنفانتينو العديد من الزيارات لمختلف البلدان من أجل تطوير اللعبة وجذب الأنظار إليها خاصة في دول العالم الثالث.

لاكورونيا الاسباني يتعاقد مع المدرب ميل

مدريد – د ب أ: أعلن ديبورتيفو لاكورونيا الأسباني تعاقده مع المدرب بيبي ميل خلفا لغايزكا غاريتانو، الذي أقيل الأحد الماضي. وأوضح النادي أن ميل سيتولى المنصب بعقد يستمر حتى حزيران/ يونيو المقبل. وستكون المباراة أمام أتلتيكو مدريد غدا الخميس، ضمن الدوري الاسباني، الأولى للاكورونيا تحت قيادة مدربه الجديد. وكان النادي أقال غاريتانو لسوء النتائج، التي كان آخرها هزيمة الفريق أمام ليغانيس صفر/4 السبت الماضي، والآن يعلق أماله على ميل لتصحيح المسار وتفادي الهبوط. ويحتل لاكورونيا المركز السابع عشر برصيد 19 نقطة حصدها خلال 23 مباراة.

الجعفري رئيساً للاتحاد الليبي لكرة القدم

طرابلس – الأناضول: فاز جمال الجعفري برئاسة الاتحاد الليبي لكرة القدم في الانتخابات التي جرت فعالياتها في مدينة طبرق (شرق). وحصد الجعفري 62 صوتاً في الجولة الأخيرة والمثيرة مقابل 54 صوتاً لرئيس الاتحاد السابق أنور الطشاني. يذكر أن منصب رئاسة الاتحاد الليبي تقدم لها سبعة مرشحين، هم جمال الجعفري وأنور الطشاني وعبدالمطلب ثابت وعبدالباري علوان وصالح العوامي والأمين بيك وجمعة الشوشان .وانسحب مبكراً منذ البداية كل من لامين بيك، وصالح العوامي، وأصبح التنافس في الجولة الأولى بين خمسة أسماء تأهل من خلالها إلى الجولة الثانية والحاسمة كل من أنور الطشاني وجمال الجعفري. وشارك في عملية الإدلاء بالتصويت 116 ناديا من بين 120 يشكلون الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للعبة.

الألماني بودولسكي يقترب من الانتقال إلى الدوري الياباني

اسطنبول – الأناضول: اقترب المهاجم الألماني لوكاس بودولسكي المحترف في صفوف غلاطة سراي التركي، من الانتقال إلى نادي فيسل كوبي الياباني بعد انتهاء الموسم الجاري 2016-207 في تركيا. وتم الاتفاق بين الأطراف الثلاثة على رحيل بودولسكي عن الدوري التركي في يونيو/ حزيران المقبل، ليلحق بفريقه الجديد والمشاركة في مباريات الدوري الياباني الذي انطلق قبل 3 أيام. واتفق ناديا غلاطة سراي وفيسل كوبي على كافة التفاصيل المالية الخاصة بالتعاقد، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصفقة 2.6 مليون يورو. وانضم بودولسكي (31 عاما)، صاحب الـ48 هدفا في 128 مباراة دولية، إلى الدوري التركي عام 2015 من أرسنال الإنكليزي. وتمكن اللاعب الألماني من تسجيل 14 هدفا وتمرير 6 تمريرات حاسمة في 21 مباراة خاضها الموسم الجاري 2016-2017 مع غلاطة سراي في بطولتي الدوري والكأس بتركيا.

أسطورة الجمباز أولغا تبيع ميدالياتها الأولمبية بسبب أزمة مالية

موسكو – الأناضول: باعت لاعبة الجمباز السوفيتية أولغا كوربوت، الميداليات التي حصلت عليها في دورة الألعاب الأولمبية في ميونيخ عام 1972، في مزاد علني بالولايات المتحدة. ووفقًا لشبكة «بي بي سي» البريطانية فإن أولغا باعت ميداليتين ذهبيتين وفضية فازت بها في أولمبياد ميونيخ، في المزاد العلني بمبلغ 183 ألفا و300 دولار. وأضافت الشبكة البريطانية، إن أولغا باعت ميدالياتها لأنها تواجه بعض الصعوبات المالية. وولدت أولغا يوم 16 مايو/ أيار عام 1955، وهي بطلة أولمبية لأربع مرات، وخلال مشاركتها في أولمبياد عام 1972، تمكنت من اختراع «لفة كوربوت»، وهي حركة جديدة دخلت عالم الجمباز في هذه الرياضة. وشاركت أولغا في دورتين أولمبيتين متتاليتين عامي 1972 و1976 وحققت أربع ذهبيات وفضيتين. وانتزعت أولغا ثلاث ذهبيات وفضية في أولمبياد ميونيخ، بينما حققت ذهبية وفضية في أولمبياد مونتريال عام 1976.