﻿الأمريكي جونسون يفجر أولى المفاجآت ويطيح بمواطنه آسنر

أكابولكو (المكسيك) – د ب أ: خرج لاعب التنس الأمريكي جون اسنر، المصنف 22 عالميا، من الدور الأول لبطولة المكسيك المفتوحة، المقامة بمدينة أكابولكو.

وخسر آسنر أمام مواطنه ستيف جونسون، المصنف 26 على العالم، 6/4 و6/4 في مباراة استغرقت ساعة تقريبا، ليحقق الأخير المفاجأة الأولى في البطولة. وبدت علامات اليأس والإحباط على وجه آسنر، المصنف الثامن في البطولة المكسيكية، خلال المباراة، حيث عمد إلى كسر مضربه بعد أن خسر إحدى النقاط في المجموعة الثانية. وتأهل البلجيكي ديفيد غوفين، المصنف 11 عالميا والثامن في البطولة إلى الدور الثاني بكل سهولة، إثر تغلبه على نظيره الفرنسي ستيفان روبرت 6/1 و6/2 في 54 دقيقة. وقال اللاعب البلجيكي: «جئت إلى أكابولكو متمتعا بقوة ذهنية كبيرة وفي مركز أفضل في التصنيف العالمي، الآن يعرفني أناس كثيرون وأنا حاليا أفضل من أي وقت مضى».

وفي منافسات السيدات، تغلبت الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش، المصنفة 30 عالميا والثانية في البطولة، على الأمريكية فارفارا ليبيتشينكو، المصنفة 91 على مستوى العالم، 6/2 و6/3 في مباراة امتدت إلى ساعة و15 دقيقة. وتواجه ملادينوفيتش في الدور الثاني البريطانية هيذر واتسون، المصنفة 73، التي فازت في الدور الأول على الأمريكية بيثاني ماتيك ساندز، المصنفة 164، بنتيجة 7/5 و6/3. وعبرت الأوكرانية ليسيا تسورينكو، المصنفة 50 عالميا والسابعة في البطولة، إلى الدور الثاني أيضا، عقب فوزها على الفرنسية كلوي باكيوت، المصنفة 293، 6/2 و6/1. وتستهل اللاعبات ميريانا لوشيتش، المصنفة الأولى، ومونيكا بويغ، بطلة الأولمبياد الأخيرة، بالإضافة إلى الكندية يوجيني بوشار، مشوارهن في البطولة المكسيكية.