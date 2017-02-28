﻿كأس مصر: حفني يقود الزمالك الى عبور الحدود والتأهل لدور الثمانية

القاهرة – د ب أ: تأهل الزمالك إلى دور الثمانية لكأس مصر بعد فوزه بصعوبة على حرس الحدود المنافس بالقسم الثاني 1/صفر على استاد الاسماعيلية في دور الستة عشر.

ويدين الزمالك بالفضل لنجمه أيمن حفني الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 71. ويلتقي الزمالك الفائز بألقاب أخر أربع نسخ من الكأس، في دور الثمانية مع طلائع الجيش الذي تغلب على الشرقية بهدف نظيف في دور الستة عشر. ومرت أول عشرين دقيقة من المباراة بدون أي فرص حقيقية على المرميين حيث فرض الزمالك هيمنته على مجريات اللعب، لكن بدون أن يترجم هذه السيطرة إلى فرص خطيرة، في الوقت الذي اكتفى فيه حرس الحدود بقيادة محمد صلاح المدرب السابق للزمالك بأداء الدور الدفاعي. وعلى عكس سير اللعب كاد الحدود أن يتقدم بهدف مباغت في الدقيقة 30 عبر تسديدة قوية من محمد شريف، لكن الكرة مرت بجوار القائم. وكان الزمالك قريبا من افتتاح التسجيل بعد مرور خمس دقائق من بداية الشوط الثاني عبر تسديدة قوية من طارق حامد لكن الكرة مرت مباشرة من فوق العارضة. ونجح البديل حفني الذي شارك بدلا من ابراهيم صلاح في الدقيقة 56، في فك لوغريتمات المباراة وتسجيل الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 71 عبر تسديدة قوية بعدما تلقى تمريرة من حسني فتحي. ومرت أخر عشرين دقيقة من المباراة دون أي فرص حقيقية لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدف نظيف ليصعد إلى دور الثمانية.