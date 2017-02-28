﻿الاتحاد الآسيوي يطالب الفيفا بإيجاد حل لقضايا الكرة الفلسطينية مع إسرائيل

كوالالمبور – الأناضول: طالب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بضرورة التدخل وسرعة إيجاد حل فوري لقضايا كرة القدم الفلسطينية مع إسرائيل.

جاء تلك المطالبة خلال اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي أمس، في العاصمة الماليزية كوالامبور، على خلفية «عراقيل» تضعها السلطات الإسرائيلية أمام الرياضة الفلسطينية. ووفقا لموقع الاتحاد الآسيوي، أعاد المكتب التنفيذي التأكيد على التوصية المقدمة من مجموعة عمل الاتحادات الوطنية، والتي تطلب من الفيفا ولجنة مراقبة الوضع الفلسطيني – الإسرائيلي في الاتحاد الدولي، إيجاد أفضل الحلول لإنهاء القضايا المستمرة في المنطقة، عبر تطبيق النظام الأساسي للفيفا في أسرع وقت ممكن. ويتهم مسؤولون رياضيون فلسطينيون السلطات الإسرائيلية، بعرقلة الأنشطة الرياضية في قطاع غزة والضفة الغربية، إلى جانب استهداف الملاعب والأندية واعتقال الرياضيين. وقال البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي: «فلسطين عضو في الاتحاد الآسيوي، وكل ما يريدونه هو مشاهدة كرة القدم تلعب على أرضهم». وأضاف: «نحن نود الحصول على موعد نهائي لحل هذا الأمر، لأنه في الماضي تم تمديد هذا الموعد النهائي مرة تلو الأخرى، ونحن جميعاً نشعر بأن هذا الأمر يجب أن يتم حله». وشدد المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي على موقفه تجاه معارضة التدخلات الحكومية في شؤون كرة القدم في القارة. وطلب المكتب من الإدارة في الاتحاد، العمل مع الفيفا، وإعداد تقرير في مايو/ أيار المقبل حول سبل مواجهة هذه المشكلة التي تؤثر على العديد من الدول في قارة آسيا. وزار رئيس الاتحاد الآسيوي، إندونيسيا مؤخراً، حيث كان الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم أحد اتحادين وطنيين موقوفين من الفيفا، في حين أن الاتحاد الآخر وهو الكويت لا يزال موقوفاً. وقال الشيخ سلمان: «قمت مؤخراً بزيارة إندونيسيا التي رحبنا بها من جديد في أسرة كرة القدم، وظهر لي، وهذا أمر يجب أن نتذكره جميعاً، مقدار الضرر الذي تسبب به التدخل الحكومي، فإندونيسيا الآن تحظى بدعم كامل منا، وهم يتطلعون لإعادة بناء مكانة كرة القدم في البلاد». يشار إلى أن الاتحاد الآسيوي سيشهد في البحرين في 8 مايو/ أيار المقبل، انتخاب أربعة ممثلين (من ضمنهم سيدة) لتمثيل قارة آسيا في مجلس الفيفا. وأكد سلمان أن هذه الانتخابات ستكون فرصة إضافية لتأكيد التوحد في الأهداف بقارة آسيا.