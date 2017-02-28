﻿«عموري» يقود العين الى فوز قاتل… والأهلي السعودي يقهر ذوب آهن الإيراني

عواصم – د ب أ: اقتنص العين الإماراتي فوزا مثيرا من مضيفه بونيودكور الأوزبكي 3/2، في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

وتقدم عمر عبدالرحمن (عموري) بهدف للعين في الدقيقة الثامنة، ولكن فاديم سيميرتان أدرك التعادل لبونيودكور في الدقيقة العاشرة. وأضاف البرازيلي كايو فيرنانديز الهدف الثاني للعين في الدقيقة 15 ثم أدرك دوستونبيك خامداموف التعادل الفريق الأوزبكي في الدقيقة 43. وقبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة خطف عموري هدف الفوز القاتل للعين من ركلة جزاء. وفي المجموعة ذاتها، انتزع أهلي جدة السعودي بعشرة لاعبين فوزا مثيرا من ذوب آهن اصفهان الإيراني 2/1، في «مجمع السلطان قابوس» الرياضي في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا. وتقدم عبدالفتاح توفيق عسيري بهدف للأهلي في الدقيقة 29. لكن فرحة الأهلي لم تدم طويلا حيث احتسبت ركلة جزاء ضد الفريق في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول تزامنا مع طرد مدافعه معتز هوساوي. وسجل احسان بهلوان هدف التعادل لذوب آهن من ركلة الجزاء. ورغم النقص العددي، تمكن المهاجم السوري عمر السومة من خطف هدف الفوز القاتل للأهلي قبل أربع دقائق من النهاية. ورفع الأهلي رصيده في صدارة المجموعة الثالثة إلى ست نقاط مقابل نقطة واحدة لذوب آهن في المركز الثالث. ورفع العين رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني فيما يحتل بونيودكور المركز الأخير بلا نقاط.

وفي المجموعة الرابعة، اقتنص بريسبوليس الإيراني فوزا قاتلا من مضيفه الوحدة الإماراتي 3/2. وتقدم وحيد أميري بهدف لبريسبوليس بعد مرور أربع دقائق فقط من بداية المباراة ثم أدرك إسماعيل مطر التعادل للوحدة في الدقيقة 58. وأضاف التشيلي خورخي فالديفيا الهدف الثاني للوحدة في الدقيقة 64 ولكن مهدي طارمي سجل التعادل لبريسبوليس قبل تسع دقائق من النهاية، قبل أن يخطف هدف الفوز القاتل في الدقيقة الأخيرة. وظل الوحدة في قاع الترتيب بلا نقاط، فيما رفع بريسبوليس رصيده إلى أربع نقاط في الصدارة. وفي المجموعة السادسة، اكتسح شنغهاي الصيني ضيفه ويسترن سيدني الأسترالي 5/1. وجاء فوز شنغهاي بنكهة برازيلية بعد تألق هالك ومواطنيه أوسكار وايلكيسون. وافتتح هالك التسجيل في الدقيقة الثالثة ثم أضاف أوسكار الهدف الثاني في الدقيقة 17 ورد ميتش نيكولس بهدف لويسترن سيدني في الدقيقة 20. وتكفل شي كي بتسجيل الهدف الثالث لشنغهاي في الدقيقة 25 وأحرز ايلكيسون الهدف الرابع في الدقيقة 27 ثم اختتم وو لي التسجيل في الدقيقة 75. واقتسم شنغهاي الصدارة مع اوراوا ريد دايموندز الياباني برصيد ست نقاط لكل منهما وظل ويسترن سيدني بلا رصيد من النقاط بعد تعرضه للهزيمة الثانية على التوالي.

وفي المجموعة الخامسة، اكتسح اولسان هيونداي الكوري الجنوبي ضيفه بريزبن رور الأسترالي 6/صفر. وتقدم ان سنغ كيم بهدف لاولسان في الدقيقة 11 ثم أضاف الكرواتي ميسلاف اورسيتش الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 13 و34. وفي الشوط الثاني أحرز الكرواتي ايفان كوفاسيتش الهدف الرابع لاولسان في الدقيقة 55 ثم سجل ان سنغ كيم الهدف الثاني له والخامس لأصحاب الأرض في الدقيقة 68 قبل أن يختتم جونغ هو لي التسجيل في الدقيقة 93. وحصد اولسان أول ثلاث نقاط في رصيده ليتصدر مؤقتا ويحتل برزبين المركز الثالث بنقطة واحدة.