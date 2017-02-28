﻿الدوري التشيكي: لاعب توغولي ينقذ خصمه ويسكت الهتافات العنصرية!

براغ – أ ف ب: تحول المهاجم التوغولي فرنسيس كونيه من ضحية لهتافات عنصرية من جمهور أحد الفرق التشيكية، الى بطل أنقذ حياة حارس مرمى الفريق الخصم في احدى مباريات الدوري.

فبعد نصف ساعة على انطلاق مباراة فريقه سلوفاتسكو تاسع الترتيب على أرض بوهيميانز الحادي عشر، هرع حارس الاخير مارتن بيركوفيك الى حافة منطقة الجزاء لانقاذ تمريرة بعيدة المدى. الا ان الحارس اصطدم بزميله المدافع دانيال كرش الذي كان يركض بأقصى سرعته لتشتيت الكرة، فسقط على الارض. وتابعت الجماهير المشاهد مرتعبة، اذ تمدد الحارس (28 عاما) بدون حراك بعدما ابتلع لسانه. الا ان كونيه الذي سقط ايضا بفعل سقوط الحارس، كان أول من هب لمساعدته. وقال كونيه: «كنت قريبا لأنني كنت مشاركا بالهجمة». وتمكن اللاعب من سحب لسان بيركوفيك في الوقت الذي كان الجهاز الطبي يسرع الى مكان سقوط الحارس، اذ تطلب وصول أفراده بعض الوقت لانتظار اذن الحكم بالتدخل ومن ثم عبور مسافة 60 مترا. وقال المتحدث باسم نادي بوهيميانز توماس موتينسكي: «الثواني بالغة الاهمية في أحداث مشابهة. اذا ابتلعت لسانك تبدأ بالاختناق ويتوقف تدفق الهواء الى الدماغ، لذا يجب ان تتصرف بأسرع وقت ممكن. اذا كان مارتن في حال مستقرة اليوم، فالفضل يعود بشكل كبير لفرنسيس». ونقل بيركوفيك وكرش الى المستشفى مباشرة، بيد ان مذيع الملعب كشف بعد خمسين دقيقة انهما بحال صحية جيدة.

وكتب بيركوفيك: «أود ان اشكر فرنسيس كونيه على مساعدته الفورية التي انقذت حياتي. مرة جديدة، شكرا لك». ويتوقع ان يلتقي الحارس منقذه قريبا، اذ اوضح كونيه ان بيركوفيك «دعاني الى تناول العشاء». وتلقى اللاعب التوغولي اشادات من مشجعي نادي بوهيميانز. وغرد احدهم عبر «تويتر»: «علمني (كونيه) شيئا اليوم، وليس وحدي أنا». اما مشجع آخر كان حاضرا في المدرجات، فأوضح كيف أثرت سرعة تفكير كونيه على المشجعين المتعصبين: «جلس بجانبي اثنان عنصريان. كانت لغتهم (عنصرية)، حديث عن القردة»، مضيفا: «ثم وقعت الصدمة. سقط مارتن ولم يعد يتحرك. كان كونيه اول الواصلين. سحب لسان الحارس. خصم. شاب أسود… الملعب بأكمله صامت، بما في ذلك الرجلان. لا آبه للنتيجة. مارتن سيكون على ما يرام، فرنسيس كونيه ساعده. خصم؟ اسود؟». وقال كونيه: «هذه رابع مرة اواجه حادثا مماثلا، لقد اختبرت هذا الامر مرة في تايلاند ومرتين في افريقيا»، قبل ان يضيف مازحا: «كلا، لم أتلق أي دراسات طبية». واضاف: «في احوال مماثلة، اتأكد دوما اذا كان اللاعب ابتلع لسانه».