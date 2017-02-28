﻿الدوري الألماني: غوتزه لاعب دورتموند يغيب بسبب اضطرابات في التمثيل الغذائي!

برلين – رويترز: يغيب ماريو غوتزه لاعب وسط دورتموند عن الملاعب «في الفترة الحالية» بسبب ما وصفه النادي الألماني بأنه معاناة من «اضطرابات في التمثيل الغذائي».

وعانى غوتزه الفائز مع ألمانيا بكأس العالم، من مشاكل عضلية في الأشهر الأخيرة، ما تسبب في فتح تحقيق داخلي لمعرفة الأسباب وراء ذلك وفقا لما أعلنه دورتموند، الذي قال: «كشفت هذه التحقيقات أن اللاعب يعاني من اضطرابات في التمثيل الغذائي ما جعل من الضروري إبعاده عن المران في الوقت الحالي.» وشارك غوتزه (24 عاما)، صاحب هدف فوز ألمانيا بكأس العالم 2014 بعد وقت إضافي أمام الأرجنتين، في 24 دقيقة فقط بالدوري خلال العام الجاري. وقال غوتزه: «أنا الآن أخضع للعلاج وسأبذل كل ما في وسعي من أجل العودة للمران ومساعدة الفريق على تحقيق أهدافنا المشتركة في أسرع وقت ممكن.» وقال مايكل زورك المدير الرياضي لدورتموند: «نحن سعداء بالكشف عن أسباب معاناة ماريو ونثق أن قدراته الاستثنائية ستمنحه ميزة إضافية عندما يستكمل مرحلة التعافي».