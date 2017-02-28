﻿الدوري الإيطالي: صيحات استهجان ضد فيورنتينا بعد التفريط في التقدم بهدفين

روما – رويترز: أهدر فيورنتينا تقدمه بفارق هدفين على أرضه للمرة الثانية في خمسة أيام، ليتعرض لصيحات الاستهجان من المشجعين بعدما تعادل 2-2 مع تورينو في الدوري الإيطالي لتزداد الضغوط على المدرب باولو سوزا.

وأهدر أندريا بيلوتي مهاجم تورينو ركلة جزاء للمرة الثالثة هذا الموسم، قبل أن يسجل هدفين في الشوط الثاني بعدما تقدم فيورنتينا بهدفي ريكاردو سابونارا ونيكولا كالينيتش. وبات هذا المشهد مألوفا لمشجعي فيورنتينا إذ تابعت تفريط الفريق في تقدمه 2-صفر على أرضه أمام بروسيا مونشنغلادباخ، وبنتيجة 3-صفر في مجموع المباراتين، في الدوري الأوروبي قبل أن يخسر 4-2. واحتج حوالي 300 مشجع خلال مران فيورنتينا الأحد الماضي، وطالبوا بإقالة باولو سوزا لكن المدرب البرتغالي قال إنه لن يرحل. وتركت هذه الهزيمة فيورنتينا في المركز الثامن بالدوري ليبتعد عن صراع التأهل للدوري الأوروبي بينما يتأخر تورينو بمركز واحد. وقال سوزا: «سأنام بعمق لأنني أديت عملي بكل أمانة. الجماهير تدفع ثمن التذاكر ولهم كل الحق في التعبير عن مشاعرهم.

إنهم روح النادي.» وتقدم سابونارا بهدف لفيورنتينا في الدقيقة الثامنة وأضاف كالينيتش الهدف الثاني قبل سبع دقائق من نهاية الشوط الأول. وظهر تورينو بشكل متواضع بينما يدين بالفضل في عدم التأخر بنتيجة أكبر من ذلك لجو هارت حارس مرمى منتخب إنكلترا. وجاء الشوط الثاني بشكل مختلف تماما وأهدر بيلوتي ركلة جزاء عندما سدد في العارضة. لكن بيلوتي نجح في التعويض سريعا وقلص الفارق بالدقيقة 65. وكان بوسع مشجعي فيورنتينا الشعور بخطر ما سيحدث وقبل خمس دقائق من النهاية أرسل دانييلي باسيلي كرة عرضية حولها بيلوتي إلى هدف ليرفع رصيده إلى 19 هدفا بالدوري هذا الموسم. ويتقاسم بيلوتي صدارة هدافي الدوري مع غونزالو هيغوين مهاجم يوفنتوس وإيدين جيكو مهاجم روما.