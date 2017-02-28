﻿ميسي ونيمار مهددان بعدم المشاركة في نهائي أبطال أوروبا!

برشلونة – الأناضول: يواجه ثنائي برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار شبح عدم المشاركة مع الفريق في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في حالة تأهله لها، والتي ستقام في كارديف الويلزية.

ووفقًا لصحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن ميسي ونيمار قد لا يتمكنا من دخول بريطانيا إذا لم يتم حل مشاكلهما القضائية في إسبانيا والمتعلقة بالتهرب الضريبي. وقال السلوفيني أليكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي: «ميسي ونيمار لديهما مشاكل قضائية ومتهمان بالتهرب الضريبي، بإمكاننا التخيل أنهما قد لا يتمكنا من الدخول إلى بريطانيا ومن ثم فإنه في حالة تأهل برشلونة للنهائي لن يشاركا في هذا اللقاء، وهذا أمر خطير للغاية». وأضاف: «ما زلت أشعر بالإحباط بسبب ما تعرض له أوريير لاعب باريس سان جيرمان عندما كان فريقه سيواجه أرسنال في النسخة الحالية للبطولة القارية، وإذا كان هذا تعامل السلطات البريطانية مع أي لاعب لديه محاكمة جارية فإن العديد من اللاعبين الذين يعانون من القضايا سيتخوفون ولن يذهبوا إلى بريطانيا لخوض المباريات القارية».