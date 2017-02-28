﻿مهووس دنماركي دفع المال لارتكاب 346 اعتداء جنسيا ونشرها على الانترنت

كوبنهاجن ـ د ب أ: بدأت أمس الثلاثاء محاكمة دنماركي /70 عاماً/ بتهمة دفع أموال من أجل نشر 346 محتوى لأعمال جنسية وجرائم اغتصاب تضم فتيات فلبينيات على الانترنت. وقال ممثل الادعاء هيلين برايدر: «إنها قضية خطيرة على نحو غير عادي وعلى نطاق لم نشهده من قبل في الدنمارك». وقعت الجرائم في الفترة من عام 2011 وحتى القبض على الرجل قبل عام واحد. وتم اعتقاله منذ ذلك الحين انتظاراً لمحاكمته.

وحصل المركز الوطني لجرائم الانترنت التابع للشرطة الدنماركية، على الأدلة ضد الرجل. وقال فلمينج كيارسايد ،مسؤول وحدة جرائم الانترنت في الشرطة، لوكالة ريتزو الدنماركية للأنباء إن البلاد قد شهدت «زيادة» في هذا النوع من الجرائم التي يطلق عليها «الاغتصاب بأجر».

وأضاف :»من الصعب التصدي لهذه الجرائم لأنها مربحة وهناك أسر تعيش بالفعل من عائدها». وتدفق تصوير الجرائم عبر الانترنت إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بالرجل في ضاحية في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن. ومن بين التهم الموجهة ضد الرجل دفع أموال لبالغين و قصر مقابل أداء أفعال جنسية مختلفة .

وقال محامي المتهم لقناة «تي.في 2» إن موكله اعترف ببعض التهم ، بما فيها أنه أمر «بالبث المباشر لعروض جنسية ظهرت فيها فتيات دون سن 18 عاماً، ولكنه لم يعترف بجرائم اغتصاب أو أي نوع من الاتصال الجنسي». ومن المنتظر صدور الحكم في القضية في حزيران/يونيو وقال ممثلو الادعاء إنهم على الأرجح سوف يطالبون بعقوبة السجن لأجل غير مسمى، فيما يسعى الدفاع إلى حكم محدد المدة.