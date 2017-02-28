﻿كاميرا جديدة تقرأ بدقة معدل ضربات القلب

طوكيو ـ الأناضول: أعلنت شركة «باناسونـــــيك» اليابانية، عن تطوير كاميرا جديدة يمكنها قراءة معدل ضـــربات القلب بدقة، عبر تحليل الصور التي تلتقطها. وأوضحت الشـــــركة، أنها اعتمدت على تقنية تقرأ معدل ضربات القلب للأشخاص، عبر تحليل صورة الوجه بكاميرا الفيديو، دون أي اتصال جسدي، وفق ما ذكره موقع «ديجيتال تريندز» المعني بأخبار التكنولوجيا.

وأشارت الشركة، إلى أن التقنية الجديدة ترصد أيضًا معدل التوتر والإجهاد لدى الرياضيين، عبر تحليل صور الفيديو التي تلتقطها الكاميرا، ما يجعلها أداة مميزة لتحليل أداء الرياضيين، خاصة فى البرامج الرياضية.

وعن موعد طرح الكاميرا الجديدة، توقعت باناسونيك أن تصل الكامــــيرا للأسواق العام المقبل.

وأشارت إلى أن التقنية الجديدة يمكن أن تعمل على أنواع مختلفة من الكاميرات، وأنه سوف يعمل تقريباً على أي كاميرا، بما في ذلك كاميرات الويب.