﻿رحلة فضائية مأهولة إلى مدار القمر نهاية العام المقبل

واشنطن ـ أ ف ب: أعلنت شركة «سبايس اكس» الفضائية الأمريكية الخاصة انها سترسل رجلين الى مدار القمر في نهاية العام 2018، لتكون هذه المهمة في حال نجاحها الأولى خارج مدار الأرض منذ مهمات «أبولو» الأمريكية التي توقفت في أوائل السبعينيات من القرن العشرين.

وقال القيمون على هذه الشركة التي أسسها ويرأسها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك «يسعدنا أن نعلمكم بأن شخصين طلبا من «سبايس اكس» القيام برحلة حول القمر في نهاية العام المقبل» من دون الكشف عن اسميهما.

وأضافت الشركة ان الشخصين دفعا مبلغاً كبيراً في مقابل هذه الرحلة في مدار القمر. وتعود المرة الأخيرة التي دخل فيها الانسان مدار القمر الى العام 1972 مع مهمة «ابولو 17» لوكالة الفضاء الامريكية «ناسا».

وسيخضع الشخصان المشاركان في الرحلة المرتقبة الى فحوص طبية لتقييم حالتهما الصحية والبدء بالتدريبات اللازمة استعدادا لهذه المهمة.

وكشفت «سبايس اكس» أن «أشخاصاً آخرين أعربوا عن اهتمامهم بهذا النوع من الرحلات ونتوقع المزيد من المشاركين فيها» مع الإشارة إلى أنه سيتم تقديم المزيد من المعلومات حول هذه الرحلات بعد الحصول على كل الموافقات اللازمة.

ومن المقرر ان تنطلق رحلة القمر من قاعدة كينيدي الفضائية في كاب كانافيرال في فلوريدا، من المنصة نفسها التي انطلقت منها مهمات ابولو حاملة رواد الفضاء الى القمر ومداره بين العامين 1968 و1972 والتي انطلقت منها ايضا مكوكات الفضاء الأمريكية بين العامين 1981 و2011.