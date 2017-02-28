﻿ عدد أصحاب الهواتف المحمولة سيتجاوز الخمسة مليارات هذا العام

برشلونة ـ أ ف ب: بينت دراسة أجرتها الجمعية العالمية لمشغلي الهواتف المحمولة ان عدد مالكي هذه الأجهزة سيتجاوز الخمسة مليارات شخص بحلول نهاية العام الحالي. واوضحت الجمعية التي كشفت عن هذه الأرقام في اليوم الأول من المؤتمر العالمي للاتصالات (ام دبليو سي) الذي تنظمه في برشلونة ان هذه العتبة الرمزية سيتم تجاوزها قبل منتصف العام 2017.

وبحلول العام 2020 سيمتلك 5.7 مليار شخص هاتفاً محمولاً أي ثلاثة ارباع سكان العالم بسبب وتيرة متسارعة في آسيا ولا سيما في الهند التي ستساهم في نصف هذا النمو. ومن المؤشرات الأخرى لهــــذا التطـــــور في الاستخدام، تسمح 55 ٪ من الهواتف المملـــوكة في العالم بتوفــــير اتصال بخدمة الانترنت المحمــــول من الجيل الثالث او الرابع وهي نسبة يتوقع ان تصل الى 75 ٪ في العام 2020.

ويتوقع ان ينمو الجيل الرابع بسرعة خصوصاً، لينتقل من 23 ٪ من هذه الهواتف الى 41 ٪ قبل نهاية العقد الحالي. واوضحت الجمعية في تقريرها «هذا عائد الى استثمار المشغلين بالجيل الرابع» مشددة على انه «في نهاية العام 2016، اطلقت 580 شبكة جيل رابع في 188 بلداً تغطي 60 ٪ من سكان العالم».