ترامب يندد بـ”تهديدات تستهدف مراكز يهودية” ويفتح الباب أمام إصلاح نظام الهجرة ويتعهد بتخفيضات ضريبية

واشنطن- وكالات- ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا مساء الثلاثاء أمام الكونغرس بمجموعة من الجرائم والأعمال العنصرية والمعادية للسامية في كل أنحاء البلاد في الأيام الأخيرة، واعدا بأن تبقى أمريكا “متحدة” ضد “الكراهية”.

وأدان ترامب بقوة، في بداية خطابه أمام الكونغرس “عمليات التخريب الأخيرة التي طاولت مقابر يهودية والتهديدات التي تم توجيهها إلى مراكز للمجتمع اليهودي” في كل أنحاء الولايات المتحدة.

واستنادا إلى مركز الجالية اليهودية في أمريكا الشمالية، تلقى 11 مركزا يهوديا في جميع أنحاء الولايات المتحدة تحذيرات من وجود قنابل، ما تطلب إخلاء المراكز الأسبوع الماضي، ليتبين لاحقا أنها إنذارات كاذبة. وفي المجموع، تم الإبلاغ عن 70 حادثا مماثلا منذ أوائل كانون الثاني/ يناير في 27 ولاية أمريكية ومحافظة كندية، وفقا للمصدر نفسه.

وترامب الذي كثف خلال حملته التصريحات النارية وخصوصا ضد المسلمين والمهاجرين من أمريكا اللاتينية، ندد أيضا بالاعتداء العنصري ضد اثنين من الرعايا الهنود الاسبوع الماضي في ولاية كنساس (وسط).

وقال الرئيس الأمريكي إن هذه الأعمال “تذكّرنا بأنه إذا كنا ربما أمّة منقسمة عندما يتعلق الأمر بالسياسة، إلا أننا بلد موحد لإدانة الكراهية والشر بكل أشكاله”.

ومن جانب آخر، فتح الرئيس الأمريكي الباب أمام إصلاح واسع النطاق لنظام الهجرة في الولايات المتحدة وتعهد بتخفيضات ضريبية كبيرة للطبقة المتوسطة، مع سعيه للنهوض من بداية فوضوية لرئاسته.

وقال ترامب في الخطاب الذي بثه التلفزيون “انتهى وقت التفكير على نطاق ضيق. باتت المعارك التافهة من الماضي”.

واستغل ترامب الخطاب لشرح ما يرغب في تحقيقه خلال عامه الأول في السلطة من إصلاح نظام الرعاية الصحية والضرائب وصولا إلى قضايا الحدود ومحاربة المتشددين الإسلاميين.

وقال إن من الممكن إعداد خطة موسعة بشأن الهجرة إذا رغب الجمهوريون والديمقراطيون في الكونجرس في الوصول إلى حل وسط. ولم يذكر تفاصيل تذكر.

وقال الرئيس الجمهوري الذي تبنى نهجا متشددا ضد المهاجرين غير القانونيين في حملته الانتخابية في 2016 “أعتقد أن من الممكن إحداث إصلاحات حقيقية وإيجابية بشأن الهجرة.. ما دمنا نركز على الأهداف التالية: تعزيز الوظائف والأجور للأمريكيين .. تقوية أمن بلدنا.. وإعادة الاحترام إلى قوانينا”.

ودعا ترامب الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون إلى إلغاء ووضع بديل لقانون الرعاية الصحية الذي صدر في عهد الرئيس السابق باراك أوباما مع إصلاحات توسع الخيارات المتاحة وتزيد الاستفادة بالرعاية الصحية وتقلص التكاليف وذلك وفق مقتطفات من الخطاب.

وقال الرئيس الأمريكي أيضا إن إدارته تعد مقترحا بتخفيضات ضريبية للشركات وتخفيضات ضريبية “هائلة” للطبقة المتوسطة.

وفي سياق آخر، تعهد ترامب بـ”محو” تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” بمساعدة حلفاء الولايات المتحدة في العالم الإسلامي.

وأشار إلى مراجعة للاستراتيجية الأمريكية ضد التنظيم الإرهابي قدمتها وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) إلى البيت الأبيض، لكنه لم يشر إلى أي تغيير في مسارها.

وقال ترامب: “سنعمل مع حلفائنا بما في ذلك الأصدقاء والحلفاء في العالم الإسلامي لمحو هذا العدو الشرير من كوكبنا”.