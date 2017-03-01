مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة جمعت معلومات قيمة من غارة في اليمن استهدفت تنظيم القاعدة

واشنطن- رويترز- قال مسؤول أمريكي كبير إن الولايات المتحدة حصلت على معلومات قيمة من غارة نفذت في اليمن الشهر الماضي بشأن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب منها معلومات عن عمليات تصنيع المتفجرات وأنشطة الاستهداف والتدريب والتجنيد للتنظيم.

وقال المسؤول يوم الثلاثاء مشترطا عدم الكشف عن اسمه إن تلك المعلومات ذات أهمية كبيرة في ضوء التهديد الذي يشكله هذا التنظيم منذ فترة طويلة.

ويضم التنظيم واحدا من أكثر صناع القنابل إثارة للخوف في العالم وهو إبراهيم حسن العسيري. ويشكل التنظيم مصدر قلق دائم للحكومة الأمريكية منذ محاولة في 2009 لتفجير طائرة ركاب متجهة إلى ديترويت يوم عيد الميلاد.