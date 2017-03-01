أمر ترامب الجديد بشأن الهجرة سيزيل العراق من قائمة حظر السفر

واشنطن- رويترز- قالت وكالة أسوشييتد برس نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف عن أسمائهم إن الأمر الجديد الذي سيصدره الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة سيحذف العراق من قائمة الدول التي يواجه مواطنوها حظرا مؤقتا على السفر إلى الولايات المتحدة.

وأضافت الوكالة يوم الثلاثاء أن أربعة مسؤولين قالوا إن القرار يأتي بعد ضغوط من وزارتي الدفاع والخارجية. وقالت إن الوزارتين حثتا البيت الأبيض على إعادة النظر في ضم العراق إلى القائمة نظرا لدوره الرئيسي في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.

ومن المنتظر أن يوقع ترامب الأمر الجديد الأربعاء. وعلقت محاكم اتحادية الأمر السابق.