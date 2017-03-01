الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تبدآن مناورات عسكرية مشتركة

سول- د ب أ- بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأربعاء تدريبات عسكرية سنوية مشتركة وسط تصاعد التوترات بعد التجربة الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية ومقتل الأخ غير الشقيق لزعيمها.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع إن المناورات العسكرية المشتركة ستستمر لمدة شهرين حتى نهاية نيسان/ أبريل المقبل، بحسب ما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء.

وذكرت يونهاب أن المناورات التي تنطلق تحت اسم “فرخ النسر” هدفها التدريب الميداني وتعتمد على القوات البرية والجوية والبحرية.

وذكر المسؤول أن الولايات المتحدة تعتزم إرسال أصول استراتيجية عسكرية مثل حاملة الطائرات “كارل فينسن” التي تعمل بالطاقة النووية، وطائرات إف35-، وقاذفات بي- 1 بي وبي52- للمناورات المشتركة.

ومن المرجح أن يقوم الحليفان بنشر الأصول الاستراتيجية الرئيسية في التدريبات العسكرية لتوجيه تحذير شديد اللهجة ضد استمرار “الاستفزازات” الكورية الشمالية، بحسب يونهاب.