الرئيس الفلبيني يوقع على اتفاق باريس للتغير المناخي

مانيلا- د ب أ- وقع الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي على اتفاق باريس للتغير المناخي، وذلك بعدما أشار في السابق إلى أنه لن يوقعه .

وأفادت الأربعاء صحيفة مانيلا بوليتن بأن دوتيرتي وقع الاتفاق ليلة الثلاثاء، قبل أن يمرره لمجلس الشيوخ للموافقة عليه، وهي أخر خطوة للتصديق على الاتفاق، والتي من المتوقع أن تتم اليوم.

وكان دوتيرتي قد انتقد في السابق ثمن التصديق على الاتفاق، الذي تمت صياغته ضمن الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغير المناخي.

وقال إيمانويل دي جوزمان سكرتير مفوضية التغير المناخي في الفلبين “العمل الشاق الذي قام به وفد الفلبين للدفاع عن الهدف المناخي عند 1,5 درجة خلال مفاوضات باريس آتى بثماره في النهاية”.