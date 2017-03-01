العاهل السعودي يزور جاكرتا ترافقه حاشية كبيرة في مسعى لتعزيز الروابط الاقتصادية

جاكرتا- أ ف ب- بدا الملك سلمان الاربعاء أول زيارة لعاهل سعودي إلى اندونيسيا منذ 50 عاما تقريبا في مسعى لتعزيز الروابط الاقتصادية مع أكبر دولة مسلمة من حيث عدد السكان.

ونزل الملك الذي ترافقه حاشية من الف شخص تقريبا من بينهم امراء ووزراء، من طائرته الرسمية في مطار جاكرتا حيث كان الرئيس جوكو ويدودو في استقباله مع حرس الشرف.

وتم شحن نحو 460 طنا من التجهيزات للزيارة من بينها سيارات مرسيدس ليموزين وسلالم متحركة لنزول الملك من الطائرة. ونقلت معظم المعدات إلى جزيرة بالي حيث سيمضي اجازة بعد زيارة تستمر ثلاثة ايام إلى جاكرتا.

وهذه الزيارة هي الاولى لعاهل سعودي إلى اندونيسيا منذ 47 عاما وتشكل احدى المراحل الاساسية من جولة نادرة للملك الذي تسعى بلاده الى تنويع اقتصادها من أجل الحد من اعتماده على النفط.

وصرح أمين حكومة اندونيسيا “انها زيارة تاريخية بالنسبة لنا”، حسبما نقلت عنه الصحف المحلية.

ويمكن أن يتم الاعلان خلال الزيارة عن عقود بين اندونيسيا والسعودية بالاضافة إلى اتفاقات للتعاون في مجالات الأمن والصحة والتعليم.

وستطلب اندونيسيا خلال الزيارة ايضا امكان إرسال عدد اكبر من الحجاج من رعاياها إلى السعودية.

وكان العاهل السعودي بدا في وقت سابق من الاسبوع الحالي في ماليزيا جولة آسيوية تستمر ثلاثة اسابيع تشمل اليابان والصين وجزر المالديف.