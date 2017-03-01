أوباما وزوجته يتفقان على حقوق نشر كتابيهما المقبلين

واشنطن- الأناضول- أعلنت شركة نشر “بنجوين راندم هاوس″ أنها فازت بحقوق نشر الكتابين القادمين للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل.

وقال بيان صادر عن الشركة إنها وقعت اتفاقا للحصول على حقوق نشر الكتابين، ولم يتضمن البيان تفاصيلا حول الجوانب المالية للاتفاق، إلا أنه يُتوقع أن يحصل الزوجين أوباما على عشرات ملايين الدولارات مقابل حقوق نشر الكتابين.

وأعرب المدير التنفيذي للشركة ماركوس دوهل عن سعادته للاستمرار في العمل مع أوباما، الذي قامت الشركة بنشر كتبه السابقة.

ومن المنتظر أن يتضمن كتابا باراك وميشيل أوباما، تجاربهما وذكرياتهما، خلال فترة وجودهما في البيت الأبيض بين عامي 2009 و2016.

ونشرت شركة بنجوين راندم هاوس الكتب الثلاثة التي ألفها باراك أوباما حتى الآن وهي؛ “أحلام من أبي”، و”جرأة الأمل”، و”إليكما أغني: رسالة إلى ابنتاي”.