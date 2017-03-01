طهران تكشف عن اختبار النسخة الإيرانية من إس- 300 الروسية

طهران- د ب أ- صرح نائب وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي بأن اختبارات جرت لمنظومة “باور 373″ الصاروخية للدفاع الجوي، وهي النسخة الإيرانية لمنظومة صواريخ إس 300 المضادة للطائرات.

ونقلت وكالة “تسنيم الدولية” الإيرانية الأربعاء عنه القول إن “هذه الاختبارات ستستمر حتى إدخال هذه المنظومة الخدمة”.

وأضاف: “جميع الأنشطة الدفاعية، ومنها العمل على هذه المنظومة الصاروخية، مستمرة حسب البرنامج المحدد، وسيتم الإعلان عنها حسب الضرورة”.

وقال إن “العمل على منظومة صواريخ باور 373 متواصل بشكل دؤوب”.

وكانت إيران أعلنت الثلاثاء إطلاق أحدث صاروخ كروز بحري من طراز “نصير” مصنع محليا.