طائرات تركية تقصف جبال قنديل شمالي العراق

بغداد- القاهرة- د ب أ- صرحت مسؤولة كردية عراقية الأربعاء بأن طائرات حربية تركية قصفت مناطق حدودية بجبال قنديل شمالي العراق.

ونقل موقع “السومرية نيوز″ عن كويستان أحمد قائممقام قضاء راوندوز القول إن “طائرات حربية تركية شنت هجوما عنيفا على مواقع مسلحي حزب العمال الكردستاني بجبال قنديل الحدودية”، مبينة أن “الهجوم شمل مناطق زاركلي وبوكريسكان التابعة لناحية ورتي بقضاء راوندوز شمال أربيل”.

وأضافت كويستان أحمد أن “الهجوم استمر لنحو ساعة ولم يتسبب بسقوط ضحايا، لكنه أثار الذعر بين السكان”، موضحة أن “القصف الجوي المستمر على المناطق الحدودية تسبب في إعاقة الحياة اليومية لسكان تلك المناطق”.

وتابعت أن “هذه الأوضاع أدت إلى نزوح العديد من الأسر من قراها حفاظا على أرواحهم”.

وتجدر الإشارة إلى أن تركيا تصنف منظمة “حزب العمال الكردستاني” على أنها إرهابية وتتهمها بشن هجمات داخل البلاد، وتتعقب المشتبهين بالانتماء إليها في جنوب شرقي البلاد وشمال العراق.