القوات العراقية تفرض سيطرتها على الطريق الاستراتيجي بين الموصل وتلعفر

نينوى- الأناضول- أفاد مصدر عسكري، الأربعاء، أن القوات العراقية المشتركة فرضت سيطرتها على الطريق الاستراتيجي الرابط بين الموصل وتلعفر (شمال).

وقال موسى حسن جولاق، القيادي بقوات الحشد في تلعفر، للأناضول، ان “القوات العراقية المشتركة فرضت سيطرتها على الطريق الاستراتيجي الرابط بين أيمن الموصل (الجانب الغربي) ومدينة تلعفر شبه المحاصرة”.

واضاف، “بهذه الخطوة تكون أحياء غربي الموصل التي ما زالت خاضعة لسيطرة داعش محاصر بشكل كامل”.

ومنذ 19 فبراير/ شباط الجاري، تشن القوات العراقية عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على الجانب الغربي من الموصل، بعد أن أعلنت، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استعادت الجانب الشرقي للمدينة من “داعش”.

وتمكنت القوات العراقية من تحرير مناطق مهمة في الجانب الغربي للموصل، أبرزها مطار المدينة ومعسكر الغزلاني، إضافة إلى أحياء وقرى.

والجانب الغربي من الموصل، أصغر من جانبها الشرقي من حيث المساحة، حيث يبلغ 40% من مساحة المدينة، لكن كثافته السكانية أعلى، ويتسم بأزقته وشوارعه الضيقة؛ ما يجبر القوات العراقية على خوض حرب شوارع مع تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”، ربما تحمل أخطارا على حياة المدنيين.