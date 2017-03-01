عشرات القتلى في اشتباكات بين القوات الحكومية و”الحوثيين” في الجوف اليمنية

اليمن- الأناضول- سقط عشرات القتلى، الأربعاء، في معارك عنيفة بين القوات الحكومية من جهة، ومسلحي “الحوثي” وقوات الرئيس السابق، علي عبد الله صالح من جهة أخرى، في محافظة الجوف اليمنية، بحسب مصدر عسكري.

جاء ذلك في تصريح مقتضب للأناضول أدلى به عبر الهاتف، عبد الله الأشرف، الناطق باسم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية (المواليين للرئيس عبد ربه منصور هادي) بمحافظة الجوف.

وقال الأشرف إن “عشرات (لم يذكر عدداً محدداً) من الحوثيين وحلفائهم من قوات صالح، قتلوا في معارك مع قوات الجيش والمقاومة في جبهات بالمحافظة المحاذية للحدود السعودية شمالي اليمن”.

وأضاف أن “9 من أفراد الجيش والمقاومة قتلوا أيضا، بينهم القيادي في الجيش الوطني قائد الكتيبة الثالثة في اللواء 122، العقيد محمد أحمد الشوكاني”.

وذكر المتحدث العسكري، أن الاشتباكات استمرت لساعات بين الطرفين قبل أن تتوقف عند الساعة 10:30 بالتوقيت المحلي (07:30 ت.غ)، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ولم يتسن أخذ تعليق من قبل الحوثيين حول ما أفاد به الأشرف.

وتشهد عدة محافظات يمنية، بينها مناطق محاذية للحدود السعودية، حرباً منذ قرابة عامين بين القوات الموالية للحكومة من جهة، ومسلحي الحوثي والقوات الموالية لـ”صالح” من جهة أخرى.

وخلّفت الحرب أوضاعاً إنسانية صعبة جعلت معظم السكان بحاجة لمساعدات، فضلا عن تسببها بمقتل وجرح آلاف المواطنين، ونزوح قرابة 3 ملايين في الداخل حسب تقديرات للأمم المتحدة.