ولاية شيكاغو الأمريكية تشهد مظاهرة منددة بسياسات ترامب

شيكاغو- الأناضول- شهدت مدينة شيكاغو الأمريكية، مظاهرة منددة بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك خلال احتفالات كرنفال “ماردي جرا”، والتي تعرف بـ”الثلاثاء البدين”.

وأطلق المتظاهرون الذين ارتدوا أزياء تنكرية ملونة بألوان الكرنفال الأصفر، والأخضر، والبنفسجي، هتافات ضد ترامب، مصحوبة بالموسيقى.

ورفع المتظاهرون، ومن بينهم مسلمون، لافتات كتب عليها “يا ترامب، كف عن إيذاء أسرنا”، “يجب على الشركات رفع يدها عن الديمقراطية”، و “لا نقبل بولايات متحدة فاشية”.

واتهم المتظاهرون، الكثير من الشركات بتقديم الدعم لترامب، من أجل تخفيض الضرائب عنها، مشيرين إلى أن إدارة ترامب تضم رجال أعمال، وكبار مدراء الشركات.

وأكد المتظاهرون على ضرورة دفع الشركات الكبيرة، ضرائب متساوية مثلما يدفع العمال، كما نددوا بأمر ترامب بخصوص حظر دخول مواطني سبع دول أغلب سكانها من المسلمين إلى الولايات المتحدة.

واتخذت الشرطة الأمريكية إجراءات أمنية مكثفة بمركز مدينة شيكاغو حيث جرت التظاهرة.